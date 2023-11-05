В Мангистауской области впервые проходят выборы акима района

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Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 7:00 утра с исполнения государственного гимна. Всего в районе сегодня будут работать 30 избирательных участков. Из них 17 находятся в селе Бейнеу, остальные 13 - в сёлах района.В составе избирательной комиссии - 188 человек. Правом голоса по району обладают 40 134 человека.