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Опубликовано: Сегодня, 09:21

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В Мангистауской области впервые проходят выборы акима района

Сегодня, 5 ноября, впервые в стране проходят выборы акимов 42 районов и трех городов областного значения. Это пилотный проект. Из 42 районов, акимов которых планируют избрать, один находится в Мангистауской области. Это Бейнеуский район, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 7:00 утра с исполнения государственного гимна. Всего в районе сегодня будут работать 30 избирательных участков. Из них 17 находятся в селе Бейнеу, остальные 13 - в сёлах района.

В составе избирательной комиссии - 188 человек. Правом голоса по району обладают 40 134 человека.






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В Мангистауской области впервые проходят выборы акима района


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