Выборы акима Бейнеу: наблюдается высокая активность населения

- Активность населения на выборах очень высокая. Уже подали голоса 25 избирателей. У нас есть три кандидата в акимы районов. На избирательном участке работают по два доверенных лица и наблюдателя. Сейчас они следят за ходом выборов, - говорит председатель участковой избирательной комиссии №121 Молдахан Малбасов.

На избирательном участке № 121 зарегистрировано 2 394 избирателя. За полчаса свой выбор сделали 25 избирателей.Всего в районе действуют 30 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.