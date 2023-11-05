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Опубликовано: Сегодня, 10:43

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Выборы в Бейнеу: проголосовал Почетный гражданин района Фермебай Ережепов

Почетный гражданин Бейнеуского района, 85-летний ветеран спорта Фермебай Ережепов проголосовал на избирательном участке №114, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
- Выборы - это народная кампания. Впервые в стране народу поручили выбрать акима района. Это создание руководителей страны благоприятных условий для населения. Грамотность жителей и молодежи района на хорошем уровне. Поэтому они осознанно приходят на участки и активно голосуют, - поделился Фермебай Ережепов.


Отметим, что Фермебай Ережепов внес большой вклад в развитие образования и спорта района. За самоотверженный труд награжден медалями «Лучший работник народного просвещения Казахской ССР», «Ветеран труда», «Ветеран спорта». Сегодня аксакал – любящий и любимый дедушка, и уважаемый человек в районе.

Напомним, всего в районе работают 30 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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