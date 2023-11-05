Выборы в Бейнеу: проголосовал Почетный гражданин района Фермебай Ережепов

- Выборы - это народная кампания. Впервые в стране народу поручили выбрать акима района. Это создание руководителей страны благоприятных условий для населения. Грамотность жителей и молодежи района на хорошем уровне. Поэтому они осознанно приходят на участки и активно голосуют, - поделился Фермебай Ережепов.

Отметим, что Фермебай Ережепов внес большой вклад в развитие образования и спорта района. За самоотверженный труд награжден медалями «Лучший работник народного просвещения Казахской ССР», «Ветеран труда», «Ветеран спорта». Сегодня аксакал – любящий и любимый дедушка, и уважаемый человек в районе.Напомним, всего в районе работают 30 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.