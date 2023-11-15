Определились первые победители чемпионата РК по казакша курес в Актау

- Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед собой большую цель - на достойном уровне развивать Национальные виды спорта. Поэтому наша главная задача-внести свой вклад в их развитие. В настоящее время численность граждан, систематически занимающихся спортом в области, составляет 305 578 человек или 40,6% от численности населения. Желаю удачи всем спортсменам, участникам этого большого состязания, - сказала Звира Есбергенова.

- Соревнования борцов имеют большое значение в республике. Главные призеры этого соревнования будут отобраны на Всемирную игру кочевников, который пройдет в Астане, и на чемпионат мира в следующем году. Для нас большая честь через двадцать лет организовать в нашем регионе мероприятие высокого уровня, - говорит руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш.

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В торжественном открытии чемпионата приняли участие генеральный директор Ассоциации «Qazaq Kuresi» Ерлан Естек и заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, которые пожелали успеха всем спортсменам.Из 500 борцов, выступающих в чемпионате, 25 мангистауцев защитят спортивную честь региона. В состав жюри вошли 50 судей.В первый день взрослые (мужчины и женщины)соревновались в весовой категории: мужчины – 90, 100, +100 кг, а женщины – 70, 77, +77 кг. В результате были определены победители первого дня.По весовой категории 90 кг среди мужчин:1 место - Айдос Галымов (Улытауская область)2 место - Айдар Бескемпиров (Жамбылская область),3 место - Асет Ахметжанов (Абайская область) и Енбек Сактаганов (Кызылординская область).В 100 кг:1 место - Ерсултан Музаппаров (г. Шымкент),2 место - Марат Байкамуров (г. Шымкент),3 место - Алтынбек Аусагитов (СКО) и Абылайхан Бейсен (г. Шымкент);+100 кг:1 место - Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область),2 место - Кайсар Шамшидинов (Туркестанская область);3 место - Мухтар Далилханулы (Павлодарская область) и Бибарыс Абдигани (Туркестанская область).Также среди женщин в 70 кг:1 место - Роза Нысантаевна (Абайская область),2 место - Аяулым Балапанова (Жамбылская область),3 место - Акбота Кыдырали (Туркестанская область) и Нурдана Кабибулаева (Карагандинская область);77 кг:1 место - Улболсын Абилова (Туркестанская область),2 место - Шугыла Максатовна (Алматинская область),3 место - Аружан Жандарбай (Атырауская область);+77 кг:1 место Альбина Бахиева (г. Шымкент),2 место Нурила Асановна (Туркестанская область),3 место заняли Замзагуль Файзолланова (г. Шымкент) и Эльмира Самиголлаева (Атырауская область).