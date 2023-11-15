Определились первые победители чемпионата РК по казакша курес в Актау

Фото Центра общественных коммуникаций
В торжественном открытии чемпионата приняли участие генеральный директор Ассоциации «Qazaq Kuresi» Ерлан Естек и заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, которые пожелали успеха всем спортсменам.
Из 500 борцов, выступающих в чемпионате, 25 мангистауцев защитят спортивную честь региона. В состав жюри вошли 50 судей.
В первый день взрослые (мужчины и женщины)соревновались в весовой категории: мужчины – 90, 100, +100 кг, а женщины – 70, 77, +77 кг. В результате были определены победители первого дня.
По весовой категории 90 кг среди мужчин:
1 место - Айдос Галымов (Улытауская область)
2 место - Айдар Бескемпиров (Жамбылская область),
3 место - Асет Ахметжанов (Абайская область) и Енбек Сактаганов (Кызылординская область).
В 100 кг:
1 место - Ерсултан Музаппаров (г. Шымкент),
2 место - Марат Байкамуров (г. Шымкент),
3 место - Алтынбек Аусагитов (СКО) и Абылайхан Бейсен (г. Шымкент);
+100 кг:
1 место - Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область),
2 место - Кайсар Шамшидинов (Туркестанская область);
3 место - Мухтар Далилханулы (Павлодарская область) и Бибарыс Абдигани (Туркестанская область).
Также среди женщин в 70 кг:
1 место - Роза Нысантаевна (Абайская область),
2 место - Аяулым Балапанова (Жамбылская область),
3 место - Акбота Кыдырали (Туркестанская область) и Нурдана Кабибулаева (Карагандинская область);
77 кг:
1 место - Улболсын Абилова (Туркестанская область),
2 место - Шугыла Максатовна (Алматинская область),
3 место - Аружан Жандарбай (Атырауская область);
+77 кг:
1 место Альбина Бахиева (г. Шымкент),
2 место Нурила Асановна (Туркестанская область),
3 место заняли Замзагуль Файзолланова (г. Шымкент) и Эльмира Самиголлаева (Атырауская область).
Напомним, чемпионат продлится до 16 ноября в спорткомплексе «Халық Арена» г. Актау. Жители могут прийти с 10:00 до 18: 00 и посмотреть бесплатно.
- Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед собой большую цель - на достойном уровне развивать Национальные виды спорта. Поэтому наша главная задача-внести свой вклад в их развитие. В настоящее время численность граждан, систематически занимающихся спортом в области, составляет 305 578 человек или 40,6% от численности населения. Желаю удачи всем спортсменам, участникам этого большого состязания, - сказала Звира Есбергенова.
Из 500 борцов, выступающих в чемпионате, 25 мангистауцев защитят спортивную честь региона. В состав жюри вошли 50 судей.
- Соревнования борцов имеют большое значение в республике. Главные призеры этого соревнования будут отобраны на Всемирную игру кочевников, который пройдет в Астане, и на чемпионат мира в следующем году. Для нас большая честь через двадцать лет организовать в нашем регионе мероприятие высокого уровня, - говорит руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш.
В первый день взрослые (мужчины и женщины)соревновались в весовой категории: мужчины – 90, 100, +100 кг, а женщины – 70, 77, +77 кг. В результате были определены победители первого дня.
По весовой категории 90 кг среди мужчин:
1 место - Айдос Галымов (Улытауская область)
2 место - Айдар Бескемпиров (Жамбылская область),
3 место - Асет Ахметжанов (Абайская область) и Енбек Сактаганов (Кызылординская область).
В 100 кг:
1 место - Ерсултан Музаппаров (г. Шымкент),
2 место - Марат Байкамуров (г. Шымкент),
3 место - Алтынбек Аусагитов (СКО) и Абылайхан Бейсен (г. Шымкент);
+100 кг:
1 место - Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область),
2 место - Кайсар Шамшидинов (Туркестанская область);
3 место - Мухтар Далилханулы (Павлодарская область) и Бибарыс Абдигани (Туркестанская область).
Также среди женщин в 70 кг:
1 место - Роза Нысантаевна (Абайская область),
2 место - Аяулым Балапанова (Жамбылская область),
3 место - Акбота Кыдырали (Туркестанская область) и Нурдана Кабибулаева (Карагандинская область);
77 кг:
1 место - Улболсын Абилова (Туркестанская область),
2 место - Шугыла Максатовна (Алматинская область),
3 место - Аружан Жандарбай (Атырауская область);
+77 кг:
1 место Альбина Бахиева (г. Шымкент),
2 место Нурила Асановна (Туркестанская область),
3 место заняли Замзагуль Файзолланова (г. Шымкент) и Эльмира Самиголлаева (Атырауская область).
Напомним, чемпионат продлится до 16 ноября в спорткомплексе «Халық Арена» г. Актау. Жители могут прийти с 10:00 до 18: 00 и посмотреть бесплатно.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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