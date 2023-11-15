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Опубликовано: Сегодня, 19:08

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Начни изменения с себя: Международный бизнес-форум «Арманда» прошёл в Актау

В Актау прошёл международный образовательный бизнес-форум «Арманда», в рамках которого спикеры
: спортсмены, общественные деятели и представители медиасферы провели мастер-классы и поделились своими секретами успеха, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Перед жителями Актау выступили кандидат психологических наук и общественный деятель Арман Давлетяров, айтыскер, поэт, призёр международного айтыса акынов Жандарбек Булгаков и известный борец-вольник, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Ислам Байрамуков.

Цель Форума заключалась в создании пространства для здоровых дискуссий на наиболее актуальные для казахстанского общества темы: образование, сохранение семейных ценностей, духовное и социальное развитие молодежи.

Однако, наша молодежь, по мнению акына Жандарбека Булгакова, в большинстве своем не владеет ораторским искусством, то есть не может правильно передать свои мысли.

- Казахский народ всегда славил истинное красноречие, во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. Сегодня с этим беда. Именно поэтому перед зрителем я говорю на эту тему - тему национальных традиций и воспитания, которые, собственно, и рождают ораторское искусство. Посмотрите, сколько смысла в казахских традициях – встречать гостей, поливая их руки водой перед угощением, собираться за обеденным столом, когда младшие слушают стихи и рассказы старших. Так и формируется ораторское искусство, которое необходимо также казахоязычным специалистам, чтобы они были активны в социальных сетях. Только тогда мы сможем противостоять информационной войне, - делится Жандарбек Булгаков.


Интересным был мастер-класс и от кандидата психологических наук Армана Давлетярова, который говорил о семейных ценностях и о том, что не нужно тратить время на то, что тебе не нравится.

Он отметил, что для успеха не обязательно быть выходцем из богатой семьи. 53-летний уроженец Оренбургской области делился своими секретами успеха. Он родился в небольшом селе на границе Казахстана и России. Казахский мальчик из скромной семьи сегодня пользуется высокой популярностью в этих двух странах. Работал генеральным директором телеканала «МУЗ – ТВ», вел передачу на телеканале «Jibek Joly TV». А сегодня он еще советник генерального директора НАО «Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан».

- Я вырос в России. Однако мои родители с самого раннего возраста объясняли, что я казах. Теперь я говорю то же самое своим детям. Учусь свободно говорить на казахском языке. Хочу сказать молодежи, что не надо обижать родителей, потому что благословение родителей дает нам трамплин в жизнь. Мы должны стремиться проводить счастливо каждый момент, прислушиваться к своей душе и находить работу, которая дает вдохновение. Не нужно отвлекаться на то, что нам не нравится. Мы с вами создаем новый Казахстан. Для этого нам нужно начать изменения в себе, - говорит Арман Давлетяров.


Он рассказал о том, как посещает такие социальные объекты города, как дома молодежи, детей и престарелых.

- Очень важно поддерживать друг друга в такое непростое время. Общаться, делиться опытом, знаниями. Помимо бизнес-форума мы хотим пропагандировать внутренний и внешний туризм. Мы покажем ваши достопримечательности, ритуалы в социальных сетях. Я хочу, чтобы сюда приезжало много туристов. Восхищаюсь вашими прекрасными городами, гостеприимством людей, - заключил Арман Давлетяров.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Начни изменения с себя: международный бизнес-форум «Арманда» прошел в Актау


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