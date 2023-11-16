Распространённые методы финансового мошенничества в современных реалиях

Самые популярные схемы злоумышленников



К примеру, мошенники предлагают свои товары или услуги в интернете на различных сайтах по невысокой цене, обещая, к тому же, быструю доставку. Клиент обращает внимание на заманчивое предложение, затем его просят перевести онлайн частичную или полную предоплату на счет, который обычно оформлен на третье лицо. После получения предоплаты заказы не выполняются. Найти таких мошенников очень сложно, так как они физически могут находиться в другой стране под зашифрованными данными.



Зачастую охотники за чужими деньгами звонят клиентам различных банков на личные номера телефонов. Например, пользователю онлайн-банкинга могут позвонить лже-менеджер банка и начальник службы безопасности. Они сообщают выдуманную историю, что по карте клиента происходят подозрительные финансовые операции. Чтобы заблокировать их, они просят назвать им трехзначный номер на обороте платежной карты, SMS-код. Получив все необходимые данные, мошенники подключаются к интернет-банкингу и за считанные минуты похищают все деньги на онлайн-счетах клиента. Чтобы использовать карту клиента в своих целях, мошенникам нужно узнать ее номер, имя владельца, срок действия, номер на обратной стороне карты.



Также распространен такой вид мошенничества посредством звонка или SMS, клиенту сообщают якобы радостную новость, что его абонентский номер победил в конкурсе компании. Приз предлагают забрать с другого города или получить на банковскую карту в виде денег. Для этого они запрашивают личные данные человека, просят скачать разные приложения, позволяющие подключить на их устройство интернет-банкинг, и похищают деньги.



Мошенники очень часто могут перевоплощаться в покупателей. Они отправляют на телефон продавца ссылки для заполнения данных, чтобы якобы оплатить за товар. И когда продавец проходит по этой ссылке, то деньги автоматически списываются с его счета без ведома владельца платежной карточки, это происходит с помощью специальных вредоносных программных обеспечений.



Что необходимо знать, чтобы не стать жертвой мошенников?



В первую очередь, нельзя никому сообщать свои персональные данные, в том числе реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова.



Нельзя доверять непроверенным и сомнительным источникам информации, к примеру, неизвестным людям, особенно в интернете. Всегда проверяйте любую информацию, которая касается денежных вопросов.



Без проверки нельзя производить предоплату за товар, пробуйте договориться об оплате после его получения. Если у вас появится сомнение в том, что покупатель или продавец с вами не искренен и, возможно, пытается обмануть, то отмените сделку, не торопитесь сразу оплачивать за товар или услугу. Всегда можно подождать. Пока деньги у вас, вы хозяин положения, и вам решать, стоит или нет покупать тот или иной товар или услугу.



Всегда соблюдайте следующие правила безопасности:

• никогда не переходите по сомнительным ссылкам, иначе, повторимся, деньги со счетов могут автоматически снять мошенники, используя ваши личные данные;

• не перезванивайте на незнакомые номера;

• все неизвестные вам сайты проверяйте через интернет, смотрите отзывы, анализируйте информацию;

• чаще меняйте пароли доступа к услугам своего онлайн-банкинга;

• регулярно проверяйте движение денег на своих счетах, сколько средств и когда поступило и израсходовано;

• если вы покупаете что-то через интернет, никому не сообщайте секретный код для подтверждения операций. Обычно он приходит по SMS;

• если вдруг вам пришло SMS якобы от банка о зачислении средств на ваш счет, а затем вам звонит неизвестный человек и говорит, что по ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, то не спешите этого делать. Скорее всего, это мошенники. То есть деньги на самом деле вам не поступили, а SMS – поддельное. Поэтому в таком случае сразу проверьте все свои счета, посмотрите выписку в онлайн-банке;

• если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код на телефон, а потом вам также звонит неизвестный человек и говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер и просит продиктовать ему код, то ни в коем случае не делайте этого. Преступникам нужен ваш код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис.



Как создать надежные пароли к своим аккаунтам в сети?



• Надежный пароль поможет вам защитить ваши личные данные, сохранить конфиденциальность своих писем, файлов и других материалов и уберечься от мошенников, которые могут попытаться взломать ваш аккаунт.

• Пароль должен содержать не менее 12 символов. Это может быть любая комбинация букв, цифр и других знаков. Чем длиннее пароль, тем он надежнее. Например, это могут быть: строка из песни или стихотворения; цитата из фильма или речи известного человека; цитата из книги; значимая для вас фраза; аббревиатура (например, из первых букв каждого слова в предложении).

• Не используйте пароли, которые легко угадать. Если человек знает вас, то может легко подобрать пароль. Например, по данным из ваших соцсетей.

• Не устанавливайте слишком простые пароли, к примеру, Danik123, не указывайте в нем свое имя и год рождения. Избегайте личных данных и общеупотребительных слов. Лучше всего установить такой пароль, который вам было бы легко запомнить, но посторонние не могли бы его угадать. Чаще меняйте пароли.

• Создав надежный пароль, позаботьтесь об его безопасности. Храните записанные пароли в надежном месте. Если вам требуется записывать пароли, чтобы не забыть их, не оставляйте их в свободном доступе, к примеру, на столе или мониторе компьютера, в заметках телефона.

Будьте бдительны, совершая какие-либо финансовые операции онлайн.



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