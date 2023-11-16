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Опубликовано: Сегодня, 18:46

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Молодая семья из Актау поздравила казахстанцев с достижением численности населения 20 миллионов человек

Молодая семья из Актау Арман Киякбай и Алима Қанатқызы поздравили население Казахстана с достижением 20 миллионов человек.

Арман Киякбай и Алима Қанатқызы
Арман и Алима вступили в брак семь месяцев назад и выразили уверенность в важности демографического роста для развития страны. Они сами стремятся стать частью многодетных семей. Молодожёны выразили радость, узнав, что население Казахстана достигло 20 миллионов человек.

- Численность населения Казахстана достигла отметки в 20 миллионов человек. Мы очень рады этому историческому событию. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок, родившийся в Казахстане, был гражданином, который внесёт свой вклад в развитие родного края. Мы сами также планируем создать многодетную семью. Пусть наша страна процветает, развивается и крепнет с каждым днем! - сказал Арман Киякбай.


Глава семьи Арман Киякбай работает оператором-видеографом. А супруга Алима Қанатқызы является студенткой.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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