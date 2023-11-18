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Опубликовано: Сегодня, 16:45

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В Актау прошла интеллектуальная игра среди студентов

В Актау 17 ноября прошла интеллектуальная игра «Qazaqsha Quiz», посвященная Дню студента, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
В конкурсе, организованном «Актауским городским Центром общественного развития», приняли участие около 20 студентов колледжей. Интеллектуальная игра была разделена на 5 этапов.

От имени Центра всем участникам были вручены дипломы, благодарственные письма и памятные подарки. По итогам конкурса диплом I степени получил «Мейірбике жоғары медициналық колледжі», ІІ место - студенты колледжа имени Ш. Есенова. «Н. Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжі» занял ІІІ место. А ИКПиС «Асмет Ұлас» в конце игры был награжден благодарственным письмом за хорошую командную работу.

- В интеллектуальной игре приняли участие 4 колледжа. В конкурсе участникам были заданы интересные вопросы: нахождение пословиц и поговорок через рисунок, логические вопросы, «3 рисунка - 1 слово». Основная цель мероприятия - повышение интеллектуальных способностей и знаний молодежи, - сказал руководитель отдела молодежной политики «Актауского городского Центра общественного развития» Жибек Еркасым.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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