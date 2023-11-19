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Опубликовано: Сегодня, 15:56

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В Мангистауском районе обсуждены вопросы безработицы

Для обеспечения занятости безработных в Мангистауском районе, создана комиссия по организации мероприятий по получению свободных рабочих мест с производств, направлению к ним граждан по их специализации, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
В Мангистауском районном центре под председательством заместителя акима района, председателя комиссии Маралбека Сейлова состоялось заседание комиссии. На совещании Маралбек Сейлов доложил о проводимых мероприятиях на сегодняшний день. В соответствии с протокольным решением Общественного совета Мангистауского района №2 от 31.03.2022 года, для размещения безработных граждан района в производственных учреждениях была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли граждане ряда районов.

Рабочей группой сформирован список из 353 граждан, из которых 112 граждан трудоустроены в различные производственные учреждения.

Далее аким района Галымжан Ниязов посетил 12 сел и 9 населенных пунктов района, где провел встречи с жителями села, безработными гражданами, представителями гражданского общества, депутатами районного маслихата и членами Общественного совета.

Первоначально Комиссия состояла из 17 человек, в состав которых вошли сотрудники местного исполнительного органа, депутаты маслихата, члены Общественного совета и представители гражданского общества. Состав комиссии менялся четыре раза и в настоящее время состоит из 15 человек.

Аким отметил, что Комиссия выполняла свою деятельность на самом высоком уровне - члены комиссии провели многочисленные встречи в офисах учреждения, на производственных объектах, в Доме культуры района по мерам занятости с крупными и малыми предприятиями. К примеру, с АО «Мангистаумунайгаз», Кенсары, Каракудук, Коммунай, Бозашынефть и другими подведомственными подрядными организациями.

Кроме того, членами комиссии были зарегистрированы в списке 812 граждан (в том числе 241 не трудоустроенный гражданин, предоставленный бывшей рабочей группой, и 681 гражданин, обратившийся в комиссию на сегодняшний день).

Решениями комиссии охвачены мерами занятости 128 граждан района. Из них трудоустроено 57.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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