Актауским многодетным матерям вручены «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

- 14 ноября текущего года численность населения Республики Казахстан достигла 20 миллионов человек. Это приятная новость. Многодетные мамы заслуживают уважения. Пусть будет больше матерей-героинь, которые внесли большой вклад в демографический рост нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья,благополучия!,- сказал заместитель акима города Актау Тилек Нурпеисов.

- Выражаю благодарность акимату города Актау, который не забывает о нас. Желаю всем мамам здоровья, семейного благополучия. Пусть наши дети растут здоровыми, а наша страна процветает!,- сказала обладательница «Алтын алқа» Назирахан Тиллабаева.

12 многодетных матерей получили «Алтын алқа», а 51- «Күміс алқа». На мероприятии выступил заместитель акима города Тилек Нурпеисов, который поздравил всех мам.Многодетные матери также выразили свою благодарность. Одна из них Назирахан Тиллабаева. Мать 7 детей сейчас занимается предпринимательством.