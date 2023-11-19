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Опубликовано: Сегодня, 15:56

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Актауским многодетным матерям вручены «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

В Актау 63 многодетным матерям вручены «Алтын алқа» и «Күміс алқа», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото Центра общественных коммуникаций
12 многодетных матерей получили «Алтын алқа», а 51- «Күміс алқа». На мероприятии выступил заместитель акима города Тилек Нурпеисов, который поздравил всех мам.

- 14 ноября текущего года численность населения Республики Казахстан достигла 20 миллионов человек. Это приятная новость. Многодетные мамы заслуживают уважения. Пусть будет больше матерей-героинь, которые внесли большой вклад в демографический рост нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья,благополучия!,- сказал заместитель акима города Актау Тилек Нурпеисов.


Многодетные матери также выразили свою благодарность. Одна из них Назирахан Тиллабаева. Мать 7 детей сейчас занимается предпринимательством.

- Выражаю благодарность акимату города Актау, который не забывает о нас. Желаю всем мамам здоровья, семейного благополучия. Пусть наши дети растут здоровыми, а наша страна процветает!,- сказала обладательница «Алтын алқа» Назирахан Тиллабаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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