Аким Каракиянского района вручил ветеранам труда праздничные нагрудные знаки

-Здесь все есть для малышей, не хватает только душевного родительского тепла. Вы всегда находите для нас время,чтобы подарить детям радость. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые дела, – сказала директор дома ребенка.

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Аким пообщался с ветераном труда, членом Союза писателей Казахстана Кариным Гани Ментаевичем, обсудил обстановку в стране. Пожелав успехов в развитии региона и района, Гани Ментаевич подарил коллекцию книг из своих авторских произведений.Сымбат Куанышулы, в свою очередь, поблагодарил его и вручил двухтомный энциклопедический сборник «Қазыналы Қарақия», в котором обобщена история района.Затем Сымбат Куанышевич вместе с заместителем акима района Манаром Тулегеновым и несколькими коллегами посетили детский дом, где подарили детям подарки.