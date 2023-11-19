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Опубликовано: Сегодня, 22:26

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Аким Каракиянского района вручил ветеранам труда праздничные нагрудные знаки

Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев посетил город Актау, где наградил нагрудным знаком «50 лет Каракиянскому району» нескольких ветеранов, которые в свое время служили в районе, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
Аким пообщался с ветераном труда, членом Союза писателей Казахстана Кариным Гани Ментаевичем, обсудил обстановку в стране. Пожелав успехов в развитии региона и района, Гани Ментаевич подарил коллекцию книг из своих авторских произведений.

Сымбат Куанышулы, в свою очередь, поблагодарил его и вручил двухтомный энциклопедический сборник «Қазыналы Қарақия», в котором обобщена история района.

Затем Сымбат Куанышевич вместе с заместителем акима района Манаром Тулегеновым и несколькими коллегами посетили детский дом, где подарили детям подарки.

-Здесь все есть для малышей, не хватает только душевного родительского тепла. Вы всегда находите для нас время,чтобы подарить детям радость. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые дела, – сказала директор дома ребенка.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Аким Каракиянского района вручил ветеранам труда праздничные нагрудные знаки


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