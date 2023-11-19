Обновлена база трёх коммунальных предприятий в Жанаозене

- Источником успешной реализации всех инициатив является Человек труда. Мы всегда будем уважать вас, кто добросовестно трудится в стране. Создание условий для труда работников коммунальной сферы - наша главная задача, - сказал глава города.

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В мероприятии приняли участие аким города Айбек Косуаков и ветераны отрасли, а также работники ряда государственных предприятий. Аким города торжественно вручил ключи от 11 единиц спецтехники для бесперебойного функционирования систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения города, прилегающих сел и предупреждения аварийных ситуаций.ГКП "Узеньэнергосервис" ТМ -400 630/6/0, 4 кв. пополнилось трансформатором, кабелями. Трансформатор будет установлен в нескольких микрорайонах. Было принято во внимание, что 90% автотранспорта, находящегося на балансе предприятия "Озенжылу", устарело, предприятие обеспечено новой спецтехникой.К слову, учреждению «Узенэнергосервис" передано 6 единиц техники, предприятию "Озенжылу " - 10 насосов, 14 тепловых котлов, 5 единиц техники. До конца года автопарк пополнится еще 2 единицами техники. Кроме того, на выделенные средства были приобретены различные трубы для модернизации систем отопления.