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Опубликовано: Сегодня, 09:31

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В Мангистау обсудили меры профилактики и борьбы с корью

В Мангистау зарегистрирован рост случаев заражения корью. Основная часть заболевших приходится на жителей Жанаозена. Почему так происходит и как бороться с распространением кори – эти вопросы обсудили на аппаратном совещании с участием главы региона Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Аманбек Жумиров
По информации главы управления здравоохранения Аманбека Жумырова, с начала года в Мангистауской области было зарегистрировано 2245 случаев подозрения на корь, из которых фактически подтвердились 1103 случая.

- Мы выделили группу людей и составили списки для дополнительной иммунизации. В ближайшее время начнется вакцинация 14300 детей в возрасте от 6 до 10 месяцев. Кроме того, планируется вакцинировать 36950 детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней, а также 3779 медицинских работников. Всего этой профилактической мере подлежат 55029 человек, - поделился информацией Аманбек Жумыров.


По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибека Саралтаева, эпидемиологическая обстановка в Мангистауской области за первые 10 месяцев 2023 года оценивается как нестабильная.

- Мы наблюдаем увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 14,1%. Заболеваемость гриппом выросла на 10 случаев, случаи кори увеличились на 848, а случаи коклюша - на 83. Наибольшее количество случаев кори обнаружено в Жанаозене – 438. Одной из основных причин такой ситуации является неполнота охвата плановыми прививками от кори в период с 2020 по 2022 годы, - прокомментировал глава ведомства.


Как отметили на совещании, в регионе достаточное количество вакцин. До конца ноября в регион будет поставлено более 67 тысячи вакцин.

В Мангистау обсудили меры профилактики и борьбы с корью


Как отметил Нурлан Ногаев, в последние годы в регионе стабильно снижается количество вакцинируемых. Родители отказываются от прививок, подвергая опасности не только себя, но и других. Глава региона поручил ответственным лицам организовать масштабную разъяснительную работу среди населения.

- Важно систематически предупреждать заболевания, такие как корь и другие инфекционные заболевания. Люди должны осознавать свою ответственность за собственное здоровье, здоровье своих близких и общества в целом. Необходимо четко объяснить населению последствия опасных инфекционных заболеваний и донести до них, что единственный способ предотвратить заболевание - это пройти вакцинацию, - подчеркнул Нурлан Ногаев.


Врачи считают корь весьма тяжелым вирусом. Он передается воздушно-капельным путем на большие расстояния и настолько силен, что даже при мимолетном контакте с источником инфекции риск заражения достаточно высок. Основным источником кори является больной человек.

Одно из главных преимуществ профилактики кори - предотвращение серьезных осложнений, связанных с этим заболеванием. Наиболее эффективной мерой профилактики и борьбы с корью является иммунизация населения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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