Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 203

Строительство школ и дорог: как развивается социальная инфраструктура Мангистау

По поручению главы государства уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры, в частности, строительству общеобразовательных школ. Ведь Мангистауская область многие годы бьет рекорды по темпу рождаемости, что требует дополнительных образовательных ресурсов. Чтобы справиться с этой потребностью, планируется строительство новых школ как в областном центре, так и в населённых пунктах. Подробности озвучил на брифинге в СЦК глава региона Нурлан Ногаев.

Фото Центра общественных коммуникаций
Аким Мангистауской области отметил, что комплексное развитие городов и сел подразумевает не только новые жилые микрорайоны, но и удобную социальную инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники, досуговые и спортивные центры.

По данным Нурлана Ногаева, на финансирование системы образования в 2023 году предусмотрено 209 млрд тенге, что составляет 43% бюджета области. Всего в области функционирует 188 общеобразовательных школ, из них 39 - частные. За последние три года количество учащихся увеличилось на 25 тысяч (2021 – 156 тыс., 2022 – 175 тыс., 2023 - 182 тыс). В этом году открыто 11 частных школ на 3 972 мест (Актау - 6, Жанаозен - 2, Мунайлы - 3).

Усилиями акимата делается все, чтобы социальные объекты, особенно школы, находились в шаговой доступности. (Для этого полным ходом идет стротельство и расширение уже имеющихся объектов образования).

- В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» в Тупкараганском районе введена в эксплуатацию пристройка к школе-лицею им. М.Горького. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в области до 2025 года запланировано строительство 21 школы на 44 тысяч мест в 2 смены (в 2024 году – 13 школ, в 2025 году – 8 школ). По 13 школам заключены контракты с подрядными организациями, начаты строительные работы, - проинформировал Нурлан Ногаев.


Спонсорская поддержка в строительстве образовательных учреждений играет важную роль в развитии образования. Компании NCOC и Buzachi Operating LTD активно участвуют в этом процессе, вкладывая средства в строительство школ. В селе Беки будет построена школа на 100 мест, а в С. Шапагатове - на 1200 мест.

Также стоит отметить, что в сфере социальной инфраструктуры автомобильные дороги играют важную роль в развитии экономики региона.
Часть программы "Ауыл – Ел бесігі" охватывает 21 село и представляет собой значительные инвестиции на текущий год в проектах по строительству и ремонту автодорог.

- Планируется значительное улучшение состояния автомобильных дорог местного значения до 96% по итогам выполненных работ в текущем году, что станет важным шагом к обеспечению комфортных условий для жителей и развитию области в целом, - добавил Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика