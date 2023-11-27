Строительство школ и дорог: как развивается социальная инфраструктура Мангистау

- В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» в Тупкараганском районе введена в эксплуатацию пристройка к школе-лицею им. М.Горького. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в области до 2025 года запланировано строительство 21 школы на 44 тысяч мест в 2 смены (в 2024 году – 13 школ, в 2025 году – 8 школ). По 13 школам заключены контракты с подрядными организациями, начаты строительные работы, - проинформировал Нурлан Ногаев.

- Планируется значительное улучшение состояния автомобильных дорог местного значения до 96% по итогам выполненных работ в текущем году, что станет важным шагом к обеспечению комфортных условий для жителей и развитию области в целом, - добавил Нурлан Ногаев.

Аким Мангистауской области отметил, что комплексное развитие городов и сел подразумевает не только новые жилые микрорайоны, но и удобную социальную инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники, досуговые и спортивные центры.По данным Нурлана Ногаева, на финансирование системы образования в 2023 году предусмотрено 209 млрд тенге, что составляет 43% бюджета области. Всего в области функционирует 188 общеобразовательных школ, из них 39 - частные. За последние три года количество учащихся увеличилось на 25 тысяч (2021 – 156 тыс., 2022 – 175 тыс., 2023 - 182 тыс). В этом году открыто 11 частных школ на 3 972 мест (Актау - 6, Жанаозен - 2, Мунайлы - 3).Усилиями акимата делается все, чтобы социальные объекты, особенно школы, находились в шаговой доступности. (Для этого полным ходом идет стротельство и расширение уже имеющихся объектов образования).Спонсорская поддержка в строительстве образовательных учреждений играет важную роль в развитии образования. Компании NCOC и Buzachi Operating LTD активно участвуют в этом процессе, вкладывая средства в строительство школ. В селе Беки будет построена школа на 100 мест, а в С. Шапагатове - на 1200 мест.Также стоит отметить, что в сфере социальной инфраструктуры автомобильные дороги играют важную роль в развитии экономики региона.Часть программы "Ауыл – Ел бесігі" охватывает 21 село и представляет собой значительные инвестиции на текущий год в проектах по строительству и ремонту автодорог.