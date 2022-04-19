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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 696

В Актау планируется модернизировать 917 километров инженерных коммунальных сетей

Общая протяженность городских инженерных сетей составляет 1232 километра, они изношены на 82 процента. Об этом сообщил директор предприятия «Каспий жылу, су арнасы» Жасулан Суюнчалиев в ходе выездного совещания с участием главы региона Нурлана Ногаева.

Фото из архива
Как рассказал директор «КЖСА» Жасулан Суюнчалиев, в настоящее время специализированная техника учреждения устарела. Общая протяженность городских инженерных сетей составляет 1232 километра, они изношены на 82 процента.

- Инженерные сети от 1 до 29 микрорайона требуют обновления. По этому поводу был разработан специальный проект, создана рабочая группа. Для реализации проекта город был разделён на пять зон. На модернизацию всех трубопроводов требуется около 194 миллиарда тенге. В настоящее время по первому этапу предусматривается замена 67 км трубопровода от 1 до 6 микрорайонов современными полиэтиленовыми трубами диаметром 220 см. Если эта работа будет продолжаться постоянно, до 2025 года мы заменим все устаревшие трубы города, это порядка 917 километров, - сказал Жасулан Суюнчалиев.

По данным пресс-службы акима региона, в прошлом году из-за старых труб произошло более 1500 аварийных ситуаций, это означает, что в среднем в день происходит пять аварий. Это, в свою очередь, препятствует стабильному водо- и теплоснабжению населения.

- Стоит отметить, что в период с 2018 по 2021 годы учреждением в связи со снижением и сдерживанием тарифа, был не до получен доход в размере 422 миллионов тенге. Населению необходимо своевременно оплачивать коммунальные услуги,
для того, чтобы предприятие могло стабильно работать, - отметили в пресс-службе акима.

Также на совещании были подняты вопросы подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов. Стоит отметить, что для нужд Актау необходимо 745 г/кал тепла. Из них 500 г/кал вырабатывает «МАЭК-Казатомпром». Дефицит тепла на сегодняшний день составляет 245 г/кал. Для решения этой проблемы, Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам в срочном порядке принять меры для строительства дополнительных котельных. Ожидается, что это позволит устранить дефицит тепла.

Также глава региона поручил ответственным лицам усилить работу по проверке готовности ОСИ к отопительному сезону.



Данный материал опубликован в рамках государственного информационного заказа.
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Комментарии ( 5 )

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Tolko (Посетители) Сегодня, 19:38
Лет десять назад уже меняли, весь город перерыли и где результат?
 
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  • kolu411
  • Tolko
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:24
Бла бла бла...планируется...На Марс быстрее улетят,а у нас будут дальше продолжать планировать....
 
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  • ЁмоЁ
  • ММА
  • kolu411
  • Tolko
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:56
Хочется спросить почему довели износ сетей до 82%.
Ведь во все времена потребители (юридические и физические) оплачивали амортизационные отчисления.
А теперь это преподносится как стихийное бедствие.
Почему не занимались все годы заменой изношенных сетей?
Думали только о личной прибыли, а потом разбежались?
Похожая ситуация и с МАЭК,ом.
 
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  • kolu411
  • Tolko
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:55
только все дороги сделали опять начинается
 
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  • Ну Ну
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  • Tolko
 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:10
Свежо предание но верится с трудом.
 
 

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