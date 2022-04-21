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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 12

Свыше 270 выпускников Жанаозена стали обладателями «Алтын белгі»

Всего за годы независимости 276 учеников получили отличительный знак «Алтын белгі». Об этом сообщили в пресс-служба акимата Жанаозена.

фото из открытых источников
Всего нагрудного знака «Алтын белгі» удостоились 276 отличников, еще 438 получили «Күміс медаль». Общее количество обладателей государственных грантов составило 2770 учащихся.

- Несомненно, радует то, что из года в год растет число отличившихся учеников, образованной молодежи становится все больше. Ведь сильной страной можно назвать только страну с большим количеством образованных и квалифицированных граждан, - говорит руководитель отдела образования по городу Жанаозен Ыскак Кулатай.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Жанаозене насчитывается 27 школ. Из них двадцать две средних, две начальных, две частные и одна вечерняя школа.



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