Свыше 270 выпускников Жанаозена стали обладателями «Алтын белгі»

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Всего нагрудного знака «Алтын белгі» удостоились 276 отличников, еще 438 получили «Күміс медаль». Общее количество обладателей государственных грантов составило 2770 учащихся.



- Несомненно, радует то, что из года в год растет число отличившихся учеников, образованной молодежи становится все больше. Ведь сильной страной можно назвать только страну с большим количеством образованных и квалифицированных граждан, - говорит руководитель отдела образования по городу Жанаозен Ыскак Кулатай.



Стоит отметить, что на сегодняшний день в Жанаозене насчитывается 27 школ. Из них двадцать две средних, две начальных, две частные и одна вечерняя школа.

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