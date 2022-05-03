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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:18

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Школу обещают построить в селе Саин Шапагатов

В селе Саин Шпапагатов Тупкараганского района начинается строительство школы на 1200 мест, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Проект школы
По словам акима села Саин Шапагатов Сайрана Кылыша, население села растет из года в год. Глава населенного пункта отметил, что жилая застройка опережает социальную и это создает нехватку мест для школьников.

Сайран Кылыш говорит, что новая школа появится на территории 6-го квартала села.

- Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,8 гектара, а сама школа займет 15 124 квадратных метра. Сейчас подрядная организация готовится к заливке фундамента под школу, строительство должно начаться в течение текущего месяца, - сказал Сайран Кылыш.

Аким уточнил, что ввести учебное заведение в эксплуатацию планируют через два года. После этого будет решен вопрос и с перевозками детей.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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