Школу обещают построить в селе Саин Шапагатов

Проект школы

По словам акима села Саин Шапагатов Сайрана Кылыша, население села растет из года в год. Глава населенного пункта отметил, что жилая застройка опережает социальную и это создает нехватку мест для школьников.



Сайран Кылыш говорит, что новая школа появится на территории 6-го квартала села.



- Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,8 гектара, а сама школа займет 15 124 квадратных метра. Сейчас подрядная организация готовится к заливке фундамента под школу, строительство должно начаться в течение текущего месяца, - сказал Сайран Кылыш.



Аким уточнил, что ввести учебное заведение в эксплуатацию планируют через два года. После этого будет решен вопрос и с перевозками детей.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.