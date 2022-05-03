Школу обещают построить в селе Саин Шапагатов

Проект школы
По словам акима села Саин Шапагатов Сайрана Кылыша, население села растет из года в год. Глава населенного пункта отметил, что жилая застройка опережает социальную и это создает нехватку мест для школьников.
Сайран Кылыш говорит, что новая школа появится на территории 6-го квартала села.
- Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,8 гектара, а сама школа займет 15 124 квадратных метра. Сейчас подрядная организация готовится к заливке фундамента под школу, строительство должно начаться в течение текущего месяца, - сказал Сайран Кылыш.
Аким уточнил, что ввести учебное заведение в эксплуатацию планируют через два года. После этого будет решен вопрос и с перевозками детей.
Сайран Кылыш говорит, что новая школа появится на территории 6-го квартала села.
- Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,8 гектара, а сама школа займет 15 124 квадратных метра. Сейчас подрядная организация готовится к заливке фундамента под школу, строительство должно начаться в течение текущего месяца, - сказал Сайран Кылыш.
Аким уточнил, что ввести учебное заведение в эксплуатацию планируют через два года. После этого будет решен вопрос и с перевозками детей.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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