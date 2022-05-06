«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Мая
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.47 KZT
  • €1 = 459.19 KZT
  • 1 RUB = 6.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:15

Просмотров: 111

В Мангистау больше семи тысяч выпускников окончат школу в этом году

В Мангистауской области в текущем году со школой попрощаются 7562 выпускника. В июне учащиеся будут сдавать ЕНТ, сообщила на брифинге в центре общественных коммуникаций руководитель отдела дошкольного и общего образования управления образования области Клара Кулатаева.

Фото предоставлено службой центральных коммуникаций
Среди выпускников 7114 учащихся оканчивают государственные дневные школы, 59 - частные, 389 - вечерние. По словам специалиста, с 27 мая по 10 июня выпускники будут сдавать итоговую аттестацию в своих школах по пяти предметам (алгебра, казахский язык, русский язык, история Казахстана, предмет по выбору). Для поступления в вузы выпускники также сдают ЕНТ.

- ЕНТ проводится четыре раза в год (январь, март, май-июнь, август). Отдельно, с мая по июнь, сдача проходит платно. Бесплатное тестирование для участия в конкурсе на государственный образовательный грант также проводится в мае-июне. Прием заявок на тестирование начался 28 апреля, завершение планируется 14 мая. Прием заявлений будет осуществляться на сайте Национального центра тестирования МОН РК, - пояснила Клара Кулатаева.

ЕНТ, с ее слов, начнется 16 мая и завершится 5 июля. По формату и количеству предметов изменений в этом году нет. Три предмета являются обязательными: математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана, а также два профильных предмета. В этом году абитуриенты получили возможность дважды сдавать ЕНТ, чтобы получить государственный грант. Выпускники могут принять участие в конкурсе на поступление в университет, получив один из этих двух результатов теста. Однако предметы по выбору в экзаменах не могут быть заменены.

С этого года детям с особыми образовательными потребностями будет предоставлено дополнительно 40 минут на тестирование. Кроме того, для этих выпускников разработаны тестовые вопросы без рисунков, диаграмм и схем.

Отмечено, что во время ЕНТ будет проводиться прямая трансляция.

По информации Клары Кулатаевой, в области функционирует три региональных центра тестирования (в республике - 43):

1. В городе Актау в здании ІТ школы-лицея на 150 мест (он включает тестирование для учащихся Каракиянского, Тупкараганского, Мунайлинского районов и областного центра);
2. В городе Жанаозен в здании школы-лицея на 100 мест, к которой относятся Жанаозен и села: Сенек, Куланды, Бостан Каракиянского района;
3. В Бейнеуском районе в средней школе имени Алтынсарина на 60 мест, там будут сдавать ЕНТ только местные выпускники.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика