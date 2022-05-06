В Мангистау больше семи тысяч выпускников окончат школу в этом году

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Среди выпускников 7114 учащихся оканчивают государственные дневные школы, 59 - частные, 389 - вечерние. По словам специалиста, с 27 мая по 10 июня выпускники будут сдавать итоговую аттестацию в своих школах по пяти предметам (алгебра, казахский язык, русский язык, история Казахстана, предмет по выбору). Для поступления в вузы выпускники также сдают ЕНТ.



- ЕНТ проводится четыре раза в год (январь, март, май-июнь, август). Отдельно, с мая по июнь, сдача проходит платно. Бесплатное тестирование для участия в конкурсе на государственный образовательный грант также проводится в мае-июне. Прием заявок на тестирование начался 28 апреля, завершение планируется 14 мая. Прием заявлений будет осуществляться на сайте Национального центра тестирования МОН РК, - пояснила Клара Кулатаева.



ЕНТ, с ее слов, начнется 16 мая и завершится 5 июля. По формату и количеству предметов изменений в этом году нет. Три предмета являются обязательными: математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана, а также два профильных предмета. В этом году абитуриенты получили возможность дважды сдавать ЕНТ, чтобы получить государственный грант. Выпускники могут принять участие в конкурсе на поступление в университет, получив один из этих двух результатов теста. Однако предметы по выбору в экзаменах не могут быть заменены.



С этого года детям с особыми образовательными потребностями будет предоставлено дополнительно 40 минут на тестирование. Кроме того, для этих выпускников разработаны тестовые вопросы без рисунков, диаграмм и схем.



Отмечено, что во время ЕНТ будет проводиться прямая трансляция.



По информации Клары Кулатаевой, в области функционирует три региональных центра тестирования (в республике - 43):



1. В городе Актау в здании ІТ школы-лицея на 150 мест (он включает тестирование для учащихся Каракиянского, Тупкараганского, Мунайлинского районов и областного центра);

2. В городе Жанаозен в здании школы-лицея на 100 мест, к которой относятся Жанаозен и села: Сенек, Куланды, Бостан Каракиянского района;

3. В Бейнеуском районе в средней школе имени Алтынсарина на 60 мест, там будут сдавать ЕНТ только местные выпускники.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.