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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 294

На проект «Голос Казахстана. Дети» попал певец из Мангистау

Школьник из Тупкараганского района Отелген Рауфмагжан стал участником национального мегапроекта и получил высокую оценку от наставников, передает центр общественных коммуникаций.

Отелген Рауфмагжан на проекте «Голос Казахстана. Дети». Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Для Отелгена Рауфмагжана, ученика 5 класса школы-лицея имени Губайдоллы Айдарова, это первый крупный конкурс в его жизни.

- Когда до окончания подачи заявок оставалось два дня, мы решили заполнить анкету. После этого нам позвонили и попросили загрузить на сайт проекта две песни. А через несколько дней услышав, что наш Рауфмагжан оказался в числе 120 детей, отобранных из 4500 кандидатов, мы были счастливы, - поделилась руководитель кружка Актоты Абдуллаева, где занимается школьник.







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