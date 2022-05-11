На проект «Голос Казахстана. Дети» попал певец из Мангистау

- Когда до окончания подачи заявок оставалось два дня, мы решили заполнить анкету. После этого нам позвонили и попросили загрузить на сайт проекта две песни. А через несколько дней услышав, что наш Рауфмагжан оказался в числе 120 детей, отобранных из 4500 кандидатов, мы были счастливы, - поделилась руководитель кружка Актоты Абдуллаева, где занимается школьник.

Для Отелгена Рауфмагжана, ученика 5 класса школы-лицея имени Губайдоллы Айдарова, это первый крупный конкурс в его жизни.