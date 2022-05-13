В селе Батыр Мангистауской области открыли медицинский центр

Медцентр расположен в микрорайоне Астана. Стоимость проекта составляет 150 миллионов тенге. Обслуживает центр 50 посетителей в смену.- Медицинский центр «Медина» — первое учреждение в посёлке Батыр, построенное на частные инвестиции. Это первый инвестиционный проект, реализованный накануне 10-летия села Батыр. Здесь жители могут получить первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь и дневное стационарное лечение. Дневной стационар оборудован шестью койками. Сейчас в центре работают 30 сотрудников. Большинство из них - жители села Батыр. Это шесть врачей и 17 медсестёр. В дальнейшем планируем расширять медицинский центр, увеличивать объёмы работы, — сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.