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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 87

В селе Батыр Мангистауской области открыли медицинский центр

Открытие лечебного учреждения в селе Батыр Мунайлинского района приурочили ко Дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая, и десятилетию населённого пункта, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Медцентр расположен в микрорайоне Астана. Стоимость проекта составляет 150 миллионов тенге. Обслуживает центр 50 посетителей в смену.

В селе Батыр Мангистауской области открыли медицинский центр


- Медицинский центр «Медина» — первое учреждение в посёлке Батыр, построенное на частные инвестиции. Это первый инвестиционный проект, реализованный накануне 10-летия села Батыр. Здесь жители могут получить первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь и дневное стационарное лечение. Дневной стационар оборудован шестью койками. Сейчас в центре работают 30 сотрудников. Большинство из них - жители села Батыр. Это шесть врачей и 17 медсестёр. В дальнейшем планируем расширять медицинский центр, увеличивать объёмы работы, — сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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