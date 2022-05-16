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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:09

Просмотров: 163

Спортсменка из Мангистау взяла «бронзу» международного турнира по женской борьбе

Мангистауская спортсменка Алия Даулет стала обладательницей медали бронзового отлива на международном турнире Victory Cup в Турции, передаёт Центр общественных коммуникаций региона.

Фото Центра общественных коммуникаций
Юниорский турнир Victory Сup по греко-римской, вольной и женской борьбе собрал около 500 участников из разных стран мира, в том числе Франции, Латвии, Ирана, Азербайджана, Турции, Грузии и Казахстана.

По словам старшего тренера Мангистауской области по женской борьбе Анар Хамитовой, на международный турнир приехали, действительно, сильнейшие борцы.

- И это понятно, ведь данные соревнования - это большая возможность посмотреть на подготовку перед чемпионатами Азии и мира, которые пройдут летом, убедиться в том, на каком уровне находятся соперники, проконтролировать ситуацию, - пояснила Анар Хамитова.

Спортсменка из Мангистау взяла «бронзу» международного турнира по женской борьбе
Спортсменка из Мангистау взяла «бронзу» международного турнира по женской борьбе

Мангистауская спортсменка Алия Даулет, боровшаяся в весе 46 кг, не только проанализировала возможности потенциальных соперниц, но и привезла домой медаль. При этом ей удалось выиграть «бронзу» у хозяйки турнира.

Между тем, как говорит тренер, в международном турнире Victory Сup Алия выступает впервые.

- Эта гонка для нашей спортсменки стала большим опытом перед чемпионатом Азии. Но у неё есть характер, решительность, которые позволили поднять на ступень пьедестала в Турции, и надеемся, помогут успешно выступить в предстоящих крупных чемпионатах. Они намечены на 3-18 июня. Будем готовиться, работать над ошибками, - добавила Анар Хамитова.

Соревнования проходили с 8 по 12 мая.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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