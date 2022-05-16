IQala: В Актау упростят обращение в коммунальные службы

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Речь идёт об открытии единого центра городских услуг, который, как заверяют местные власти, избавит актаусцев от необходимости бегать по разным инстанциям.



- Горожанам будет проще взаимодействовать с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (воду, электроэнергию, газ, интернет и т.д.). Им не нужно будет посещать ряд организаций для заключения договоров на оказание коммунальных услуг, - пояснил Аслан Хадим.



По словам специалиста, эффективность данного проекта очень велика, что показывает опыт столицы. Там проект внедрён в 2019 году, и как только была доказана его результативность, правительство РК поручило распространить iQala по всем регионам. В Актау проект планируется запустить до конца текущего года.



Аслан Хадим также рассказал, что в городе с целью оперативного реагирования на происшествия служб Скорой помощи, полиции и пожарных будет создан единый диспетчерский центр «112».



- Единый центр «112» будет координировать деятельность дежурных диспетчерских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи. И это важно, так как одной из важнейших задач государства является охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности, противодействие актам терроризма и др., - говорит Аслан Хадим.



В частности, при заступлении на дежурство оперативный дежурный центра «112» будет проверять каналы и средства связи, уточнять контактные данные оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, позывных и другую необходимую информацию.



Цифровые внедрения, по словам специалиста, происходят и в сфере образования. К примеру, два проекта реализованы по детским садам. Это упростит процедуру приёма документов и зачисления детей в дошкольные организации образования. А автоматизированная система для школ позволяет отслеживать время прибытия учащихся в школу. Такие системы введены в школы №16 и 28.



- Есть ещё информационная система «Индиго», которая создана для постановки ребёнка в очередь в детский сад. Родителям доступна информация о вакансиях в ДДУ региона в режиме онлайн, - добавил Аслан Хадим.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.