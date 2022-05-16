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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:01

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IQala: В Актау упростят обращение в коммунальные службы

В Актау будет внедрён проект iQala, цель которого заключается в максимальном упрощении процессов получения коммунальных услуг населением. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил и. о. руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области Аслан Хадим.

Фото Центра общественных коммуникаций
Речь идёт об открытии единого центра городских услуг, который, как заверяют местные власти, избавит актаусцев от необходимости бегать по разным инстанциям.

- Горожанам будет проще взаимодействовать с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (воду, электроэнергию, газ, интернет и т.д.). Им не нужно будет посещать ряд организаций для заключения договоров на оказание коммунальных услуг, - пояснил Аслан Хадим.

По словам специалиста, эффективность данного проекта очень велика, что показывает опыт столицы. Там проект внедрён в 2019 году, и как только была доказана его результативность, правительство РК поручило распространить iQala по всем регионам. В Актау проект планируется запустить до конца текущего года.

Аслан Хадим также рассказал, что в городе с целью оперативного реагирования на происшествия служб Скорой помощи, полиции и пожарных будет создан единый диспетчерский центр «112».

- Единый центр «112» будет координировать деятельность дежурных диспетчерских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи. И это важно, так как одной из важнейших задач государства является охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности, противодействие актам терроризма и др., - говорит Аслан Хадим.

В частности, при заступлении на дежурство оперативный дежурный центра «112» будет проверять каналы и средства связи, уточнять контактные данные оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, позывных и другую необходимую информацию.

Цифровые внедрения, по словам специалиста, происходят и в сфере образования. К примеру, два проекта реализованы по детским садам. Это упростит процедуру приёма документов и зачисления детей в дошкольные организации образования. А автоматизированная система для школ позволяет отслеживать время прибытия учащихся в школу. Такие системы введены в школы №16 и 28.

- Есть ещё информационная система «Индиго», которая создана для постановки ребёнка в очередь в детский сад. Родителям доступна информация о вакансиях в ДДУ региона в режиме онлайн, - добавил Аслан Хадим.



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