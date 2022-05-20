Трудам учёного-мифолога Серикбола Кондыбая посвятили квест-игру в Мангистау

Отмечено, что цель конкурса заключалась в развитии познавательных процессов у школьников, а также популяризации наследия учёного через игру, в которой участвовали 48 детей в возрасте от 12 до 14 лет.Интеллектуальные задания квеста находились в экранных ячейках. Участники в номинации «Чудеса Мангистау» передавали легенды и истории появления объектов, о которых в своём произведении «Мангистау нама» рассказывал Серикбол Кондыбай.В номинации «Лучший мифологический комикс» участники предложили комикс-журналы, состоящие из героев мифологических произведений учёного.В номинации «Чудеса Мангистау» І место заняли Асель Саркенова и Акжунис Мендыкулова, учащиеся 7 класса общеобразовательной школы имени М. Бегенова Бейнеуского района.Обладателями второго места стали Динмухаммед Сахи и Алима Махамбет, учащиеся 8 класса школы-гимназии №22 имени Серикбола Кондыбая города Актау, а также Дидар Бигали и Адилет Слам из школы имени Мекерия Атымова Мангистауского района.ІІІ место у Индиры Аманкос и Сымбата Куттыболата из специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов города Форт-Шевченко. Отмечены также Куляш Сейтходжа и Айдана Базарбай из школы №10 Мунайлинского района.В номинации «Лучший мифологический комикс» лучшими стали Акбота Аккайыр и Нуршуак Беккожа из школы №29 имени Фаризы Онгарсыновой. ІІ место у Акшолпан Толыбек и Адины Абылайкызы из школы имени Мекерия Атымова Мангистауского района. Здесь также отличились Ерсултан Маратов и Ахмет Мырзагали - учащиеся лицея Білім-Инновация.ІІІ место заняли Фаатима Тулбай и Гулназ Буркаш из школы №2 Мунайлинского района, а также Гаухар Балуанияз и Акбота Утемурат из Тупкараганского района.В номинации квест-игры "Интеллект" победили Айнур Боранова и Рысбек Онайбаев из школы имени Мэди Бегенова Бейнеуского района. ІІ место заняли Камшат Бердыкожа и Ботагоз Мнажаддин из школы-гимназии №22 имени Серикбола Кондыбая, а также Жанеркем Киикбай и Каусар Дариябай из села Сай Отес Мангистауского района.ІІІ место поделили Акныс Тайшыбек и Акнур Кыдырша из школы - гимназии Каракиянского района, а также Абзал Бауыржан и Жанак Онгарбек из школы-лицея Тупкараганского района.В завершение мероприятия сотрудниками музея была организована экскурсия по залам «Феномен Серикбола», «Мифология» и «Мифическая модель Вселенной», а также продемонстрирован анимационный кинофильм «Жәдігер», посвященный Серикболу Кондыбаю.