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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 496

От кур до павлинов: житель Мангистау занялся разведением птиц

Житель села Жармыш Мангистауского района занялся производством птицы. Хобби оказалось и интересным, и прибыльным, передает центр общественных коммуникаций региона.

Фото ЦОК Мангистауской области
Разведение птицы – не единственное увлечение Магауии Нургазиева. Он уже пять лет выращивает плодовые деревья и овощи на придомовом участке площадью 200 квадратных метров. А с этого у него появился и инкубатор. Там свет увидели первые сто птенцов.

- Это интересный процесс, но за ним нужно тщательно следить. После вылупления птенцам, поскольку они очень уязвимы, нужно обеспечить наиболее оптимальные условия. Птенцы очень чувствительны к холодам, поэтому необходимо организовать правильное отопление, а также следить за влажностью в инкубаторе и проветривать его, - делится предприниматель.

От кур до павлинов: житель Мангистау занялся разведением птиц


С его слов, после инкубатора птенцы переводятся в помещение со светом, теплом, водой и кормом.

- Что касается корма, то рацион кур должен включать достаточное количество пищи, богатой белком. И надо сказать, что у каждой породы кур разное питание. К примеру, куры индийской породы, которых я и выращиваю, не едят то, что другим подходит. Поэтому каждая порода требует разного подхода, - говорит Магауия Нургазиев.

От кур до павлинов: житель Мангистау занялся разведением птиц


Куры индийской породы каждый день откладывают от 10 до 15 яиц. В хозяйстве есть еще куры адлерской породы, цесарка и другие.

От кур до павлинов: житель Мангистау занялся разведением птиц


В акимате Мангистауского района отмечают, что на этом фермер останавливаться не собирается. С целью обеспечения жителей района мясом птицы он планирует разводить павлинов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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