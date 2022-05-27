От кур до павлинов: житель Мангистау занялся разведением птиц

Разведение птицы – не единственное увлечение Магауии Нургазиева. Он уже пять лет выращивает плодовые деревья и овощи на придомовом участке площадью 200 квадратных метров. А с этого у него появился и инкубатор. Там свет увидели первые сто птенцов.- Это интересный процесс, но за ним нужно тщательно следить. После вылупления птенцам, поскольку они очень уязвимы, нужно обеспечить наиболее оптимальные условия. Птенцы очень чувствительны к холодам, поэтому необходимо организовать правильное отопление, а также следить за влажностью в инкубаторе и проветривать его, - делится предприниматель.С его слов, после инкубатора птенцы переводятся в помещение со светом, теплом, водой и кормом.- Что касается корма, то рацион кур должен включать достаточное количество пищи, богатой белком. И надо сказать, что у каждой породы кур разное питание. К примеру, куры индийской породы, которых я и выращиваю, не едят то, что другим подходит. Поэтому каждая порода требует разного подхода, - говорит Магауия Нургазиев.Куры индийской породы каждый день откладывают от 10 до 15 яиц. В хозяйстве есть еще куры адлерской породы, цесарка и другие.В акимате Мангистауского района отмечают, что на этом фермер останавливаться не собирается. С целью обеспечения жителей района мясом птицы он планирует разводить павлинов.