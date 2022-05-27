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Опубликовано: Сегодня, 15:51

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Общественный совет обсудил исполнение местного бюджета

Сегодня, 27 мая, на заседании общественного совета Алимухаммед Куттымуратулы, заместитель акима Мангистауской области, проинформировал участников об исполнении местного бюджета на 2021 год, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Доходы областного бюджета на 2021 год утверждены в размере 235 млрд. тенге. За отчетный период параметры бюджета уточнялись 5 раз, в результате чего бюджет с уточнениями составил 313 млрд. тенге, увеличившись на 78 млрд. тенге.

Общественный совет обсудил исполнение местного бюджета


Уточнение налоговых поступлений в основном были направлены на обеспечение обязательного финансирования мероприятий предвыборной программы партии «Аманат», дополнительного образования, творческих и спортивных заказов, решение проблемы нехватки кормов в регионе из-за засушливой погоды, формирование социально значимых продовольственных запасов в регионе.

Общественный совет обсудил исполнение местного бюджета


- Фактическая сумма расходов за 2021 год составила 313 млрд. тенге. Учитывая возможности доходной части бюджета, мы предусмотрели приоритетное финансирование первоочередных расходов. Это, прежде всего, расходы социальной сферы. Например, расходы в сфере образования составили 123 млрд.тенге. тенге, или 97,7% от плана. В целях ликвидации трехсменного обучения введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы на 1500 мест, дополнительный корпус на 550 мест для двух школ, пять частных школ на 1225 мест. Также возведены 22 частных детских сада на 1370 мест. В результате по итогам 2021 года дети в возрасте от 3 до 6 лет на 100% охвачены дошкольным воспитанием и образованием, дети в возрасте от 2 до 6 охвачены на 82,8%, - сообщил Алимухаммед Куттымуратулы.

В завершении заседания члены общественного совета адресовали ряд вопросов руководителям госорганов, получив полноценные вопросы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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