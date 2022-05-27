Общественный совет обсудил исполнение местного бюджета

Доходы областного бюджета на 2021 год утверждены в размере 235 млрд. тенге. За отчетный период параметры бюджета уточнялись 5 раз, в результате чего бюджет с уточнениями составил 313 млрд. тенге, увеличившись на 78 млрд. тенге.Уточнение налоговых поступлений в основном были направлены на обеспечение обязательного финансирования мероприятий предвыборной программы партии «Аманат», дополнительного образования, творческих и спортивных заказов, решение проблемы нехватки кормов в регионе из-за засушливой погоды, формирование социально значимых продовольственных запасов в регионе.- Фактическая сумма расходов за 2021 год составила 313 млрд. тенге. Учитывая возможности доходной части бюджета, мы предусмотрели приоритетное финансирование первоочередных расходов. Это, прежде всего, расходы социальной сферы. Например, расходы в сфере образования составили 123 млрд.тенге. тенге, или 97,7% от плана. В целях ликвидации трехсменного обучения введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы на 1500 мест, дополнительный корпус на 550 мест для двух школ, пять частных школ на 1225 мест. Также возведены 22 частных детских сада на 1370 мест. В результате по итогам 2021 года дети в возрасте от 3 до 6 лет на 100% охвачены дошкольным воспитанием и образованием, дети в возрасте от 2 до 6 охвачены на 82,8%, - сообщил Алимухаммед Куттымуратулы.В завершении заседания члены общественного совета адресовали ряд вопросов руководителям госорганов, получив полноценные вопросы.