В Бейнеу установили мемориальную доску Алихану Бокейханову

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, он отмечается в Казахстане 31 мая.



По данным пресс-службы акимата Бейнеуского района, в прошлом году решением Мангистауской областной ономастической комиссии одна из улиц Бейнеу стала носить имя Алихана Бокейханова. А сегодня на этой улице была установлена мемориальная доска общественному деятелю, преподавателю и этнографу, основателю партии «Алаш». Бокейханов был и одним из лидеров этой партии.



Памятную доску открыли аким района Бейнеубек Абилов и председатель районного совета ветеранов Султан Жанбыров.



- Каждый год в эту дату мы отдаем дань памяти своим неимоверно стойким предкам. Мероприятие проводится для того, чтобы имя борца за права казахского народа не кануло в лета, и молодое поколение знало и хранило память о безвинных жертвах репрессий. Эта мемориальная доска станет символом испытаний, через которые прошёл наш народ, после всех тягот ставший еще более сильным и сплочённым. Пусть никогда не забудутся дела наших дедов, которые служили казахскому народу и самоотверженно трудились в интересах нации. Пусть наш независимый Казахстан процветает, - сказал Бейнеубек Абилов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.