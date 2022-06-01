«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.67 KZT
  • €1 = 444.65 KZT
  • 1 RUB = 6.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 168

В Бейнеу установили мемориальную доску Алихану Бокейханову

В центре села Бейнеу открыли мемориальную доску видному общественному и государственному деятелю Алихану Бокейханову, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, он отмечается в Казахстане 31 мая.

По данным пресс-службы акимата Бейнеуского района, в прошлом году решением Мангистауской областной ономастической комиссии одна из улиц Бейнеу стала носить имя Алихана Бокейханова. А сегодня на этой улице была установлена мемориальная доска общественному деятелю, преподавателю и этнографу, основателю партии «Алаш». Бокейханов был и одним из лидеров этой партии.

Памятную доску открыли аким района Бейнеубек Абилов и председатель районного совета ветеранов Султан Жанбыров.

- Каждый год в эту дату мы отдаем дань памяти своим неимоверно стойким предкам. Мероприятие проводится для того, чтобы имя борца за права казахского народа не кануло в лета, и молодое поколение знало и хранило память о безвинных жертвах репрессий. Эта мемориальная доска станет символом испытаний, через которые прошёл наш народ, после всех тягот ставший еще более сильным и сплочённым. Пусть никогда не забудутся дела наших дедов, которые служили казахскому народу и самоотверженно трудились в интересах нации. Пусть наш независимый Казахстан процветает, - сказал Бейнеубек Абилов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика