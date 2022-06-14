Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП

- Общая стоимость проекта длительностью пять лет составляет 7,4 миллиарда тенге. Проектом предусмотрена посадка 20 905 лиственных и 11 750 хвойных деревьев, 1 460 декоративных кустарников, 20 000 метров кустарников, 5 000 квадратных метров газонов, 652 500 штук цветов в клумбы и 18 000 роз, - сообщил Ануар Туляков, исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

- Кроме того, в центре кольцевой дороги, соединяющей 9, 11 и 14 микрорайоны города, высажено 112 тысяч однолетних петуний, а перед памятником Тобаниязу в 12 микрорайоне высажены розы. Все саженцы выращены в Актау. Все деревья и зелёные насаждения устойчивы к засушливому климату Мангистауской области, - сказал Ануар Туляков.

- В настоящее время мы ведём переговоры с объединениями собственников жилья и организациями ЖКХ, заключаем договоры на полив деревьев внутри микрорайонов. Также поливом зелёных насаждений занимаются ещё 30 специальных водовозов. Имеется два резервуара, один подземный, второй надземный на 60 кубометров. Оператор ежедневно в 06:00 включает насосы. С 07:30 приезжают машины для заправки водой. В первой смене, с 08:00 до 16:00, работает около 80 человек. В это время они поливают деревья вдоль улиц, производят стрижку деревьев и газонов. Вторая смена начинается с 16:00, 20 человек поливают уже внутри микрорайонов. В один микрорайон специалисты возвращаются для полива примерно через 10 дней, - сообщил Ануар Туляков.

Проект включает в себя озеленение Актау, посадку деревьев, кустарников, цветов и уход за имеющимися зелёными насаждениями.С начала года до заключения договора по механизму ГЧП садоводы ГКП «Акбота» занимались уходом за зелёными насаждениями Актау, а также посадкой новых деревьев. С февраля были высажены 4650 деревьев, в том числе 2650 хвойных (сосна, биота - восточная туя), 2000 лиственных деревьев (айлант, клен, ясень, килитерия).В этом году впервые в Актау начат полив посредством трубопровода. К центральным частям города, паркам и скверам был проложен 55-километровый трубопровод для эффективного использования, годами стекающих в море подземных вод (потребность 1700 м3 в сутки). На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 километров трубопровода. Остальные 10 километров ремонтируются. Полностью он заработает к концу июня.Также ТОО «GreenCityAktau» планирует до конца года запустить ещё 40 километров водопроводов для полива зелёных насаждений вдоль микрорайонов. В настоящее время из них уложено и введено в эксплуатацию 13 километров в 1,2,3,3А, 3А и 4 микрорайонах.На данный момент ТОО «GreenSityAktau» занимается дезинфекцией деревьев, используя в работе средства «БИ-58» и «Карате». Дезинфекцией уже охвачено порядка 40 тысяч зелёных насаждений. Работы будут продолжены.