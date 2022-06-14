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Опубликовано: Сегодня, 11:31

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Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП

В течение ближайших пяти лет озеленение Актау будет вестись через механизм государственно-частного партнёрства. Ранее предприятие, занимавшееся озеленением и поливом областного центра, определялось ежегодно, что негативно сказывалось на качестве работ по благоустройству. В связи с чем акимат Актау в этом году принял решение заключить договор с поставщиком услуг на пять лет. Победителем стало ТОО «GreenCityAktau», сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Полив в Актау
Проект включает в себя озеленение Актау, посадку деревьев, кустарников, цветов и уход за имеющимися зелёными насаждениями.

- Общая стоимость проекта длительностью пять лет составляет 7,4 миллиарда тенге. Проектом предусмотрена посадка 20 905 лиственных и 11 750 хвойных деревьев, 1 460 декоративных кустарников, 20 000 метров кустарников, 5 000 квадратных метров газонов, 652 500 штук цветов в клумбы и 18 000 роз, - сообщил Ануар Туляков, исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.


Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП


С начала года до заключения договора по механизму ГЧП садоводы ГКП «Акбота» занимались уходом за зелёными насаждениями Актау, а также посадкой новых деревьев. С февраля были высажены 4650 деревьев, в том числе 2650 хвойных (сосна, биота - восточная туя), 2000 лиственных деревьев (айлант, клен, ясень, килитерия).

Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП


- Кроме того, в центре кольцевой дороги, соединяющей 9, 11 и 14 микрорайоны города, высажено 112 тысяч однолетних петуний, а перед памятником Тобаниязу в 12 микрорайоне высажены розы. Все саженцы выращены в Актау. Все деревья и зелёные насаждения устойчивы к засушливому климату Мангистауской области, - сказал Ануар Туляков.


В этом году впервые в Актау начат полив посредством трубопровода. К центральным частям города, паркам и скверам был проложен 55-километровый трубопровод для эффективного использования, годами стекающих в море подземных вод (потребность 1700 м3 в сутки). На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 километров трубопровода. Остальные 10 километров ремонтируются. Полностью он заработает к концу июня.

Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП


Также ТОО «GreenCityAktau» планирует до конца года запустить ещё 40 километров водопроводов для полива зелёных насаждений вдоль микрорайонов. В настоящее время из них уложено и введено в эксплуатацию 13 километров в 1,2,3,3А, 3А и 4 микрорайонах.

Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП


- В настоящее время мы ведём переговоры с объединениями собственников жилья и организациями ЖКХ, заключаем договоры на полив деревьев внутри микрорайонов. Также поливом зелёных насаждений занимаются ещё 30 специальных водовозов. Имеется два резервуара, один подземный, второй надземный на 60 кубометров. Оператор ежедневно в 06:00 включает насосы. С 07:30 приезжают машины для заправки водой. В первой смене, с 08:00 до 16:00, работает около 80 человек. В это время они поливают деревья вдоль улиц, производят стрижку деревьев и газонов. Вторая смена начинается с 16:00, 20 человек поливают уже внутри микрорайонов. В один микрорайон специалисты возвращаются для полива примерно через 10 дней, - сообщил Ануар Туляков.


Деревья в Актау начали поливать в рамках ГЧП


На данный момент ТОО «GreenSityAktau» занимается дезинфекцией деревьев, используя в работе средства «БИ-58» и «Карате». Дезинфекцией уже охвачено порядка 40 тысяч зелёных насаждений. Работы будут продолжены.



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Комментарии ( 3 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 14:30
Уже несколько лет сами поливаем деревья сзади дома, их вообще планируют поливать когда-нибудь
 
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  • molchun
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:00
Водопроводы для полива проложены вдоль основных дорог.
А внутри микрорайонов с поливом плохо или очень плохо, даже лунки не окопаны.
А город застроен не уличной застройкой, а микрорайонной, так что от уличного водопровода для внутримикрорайонных посадок толку никакого.
 
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sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 11:45
Все это хорошо, что будет на постоянке вот только полив надо каждый год начинать на в августе а как минимум с марта. А так же к нему еще деревья опрыскивать что бы тля и другая мошкара не плодилась, а то на кой таокй парк где посидеть и отдохнуть не можешь из за мошкары.
 
 

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