Отбор на реалити-шоу «Super bol!» проходит в Актау

Главная цель проекта заключается в отборе талантов среди молодёжи, у которой нет профессионального контракта, и предоставлении ей возможности тренироваться вместе с профессионалами в течение двух месяцев.Отборочные игры пройдут в восьми городах Казахстана. К этому времени команда реалити-шоу уже провела кастинги в Семипалатинске, Актобе и Павлодаре.Отборочный этап в Актау проходит на стадионе «Жас Канат». По результатам регистрации на отборочный турнир зарегистрировались более 580 человек. В целом по стране регистрацию прошли более 4400 человек.Финальный отбор состоится в Алматы, где кастинг пройдут порядка 150 участников. Из них будут отобраны 50 человек, 25 из которых отправятся на базу, оставшиеся будут находиться в резерве. Там, вместе с профессиональными тренерами и футболистами, участники реалити-шоу будут задействованы в тренировочном процессе.За финальными матчами во время заезда на базу будут следить скауты казахстанских, европейских, азиатских клубов. У лучших футболистов будет возможность получить профессиональные контракты от этих клубов.