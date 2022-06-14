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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:52

Просмотров: 61

Отбор на реалити-шоу «Super bol!» проходит в Актау

Команда реалити-шоу «Super bol!» посетила Актау с целью отбора участников, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Главная цель проекта заключается в отборе талантов среди молодёжи, у которой нет профессионального контракта, и предоставлении ей возможности тренироваться вместе с профессионалами в течение двух месяцев.

Отборочные игры пройдут в восьми городах Казахстана. К этому времени команда реалити-шоу уже провела кастинги в Семипалатинске, Актобе и Павлодаре.

Отбор на реалити-шоу «Super bol!» проходит в Актау


Отборочный этап в Актау проходит на стадионе «Жас Канат». По результатам регистрации на отборочный турнир зарегистрировались более 580 человек. В целом по стране регистрацию прошли более 4400 человек.

Отбор на реалити-шоу «Super bol!» проходит в Актау


Финальный отбор состоится в Алматы, где кастинг пройдут порядка 150 участников. Из них будут отобраны 50 человек, 25 из которых отправятся на базу, оставшиеся будут находиться в резерве. Там, вместе с профессиональными тренерами и футболистами, участники реалити-шоу будут задействованы в тренировочном процессе.

За финальными матчами во время заезда на базу будут следить скауты казахстанских, европейских, азиатских клубов. У лучших футболистов будет возможность получить профессиональные контракты от этих клубов.

Отбор на реалити-шоу «Super bol!» проходит в Актау



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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