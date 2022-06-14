«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.92 KZT
  • €1 = 454.84 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:07

Просмотров: 27

Лучших всадников и скакунов выбрали в Жанаозене

Соревнования по национальным видам спорта прошли в Жанаозене. Одним из испытаний для наездников стала аламан-байга на 30 километров, сообщает ц6ентр общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Программа скачек включала кунан байгу (9 км), ушкыр байгу (3 км), ошак байгу и тай-жарыс. Лучших ещё выявили в таких соревнованиях, как аударыспак, жамбы ату, тенге ілу и других. Продемонстрировать своё мастерство могли лучшие спортсмены и истинные любители конного спорта. В их числе воспитанники федераций национальных видов спорта «Ұлы Дала-Мангистау» и «Арман тулпары».

Отмечено, что соревнования «Национальные игры - ценное наследие народа», организованные акиматом Жанаозена, были посвящены памяти почётных граждан города, нефтяников и спортсменов, которые внесли значительный вклад в развитие региона.

Лучших всадников и скакунов выбрали в Жанаозене


На церемонии торжественного открытия с поздравительным словом выступил аким Жанаозена Айбек Косуаков, который отметил, что такие соревнования дают возможность сохранить национальные традиции, прикоснуться к богатой культуре казахского народа.

- С обретением независимости возрождается наша самобытная культура. Тогда национальные виды спорта, имеющие многовековую историю, получили мощный импульс в развитии, а в последние годы и вовсе вышли на ведущие роли в Казахстане. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что национальный спорт и национальная духовность - это, по сути, два тесно взаимосвязанных понятия, и считаю своим долгом служить его развитию, - сказал Айбек Косуаков.


Лучших всадников и скакунов выбрали в Жанаозене


Он добавил, что национальные виды спорта - это самый простой способ побудить молодёжь придерживаться здоровой жизни, а значит быть конкурентоспособной.

По данным пресс-службы акима Жанаозена, в тай жарысе отличился всадник из села Рахат Асылбек Машанов и его скакун Сабыр, вторым стал Анарбек Карабалаев из Мунайлинского района со своим красавцем Сайгуликом, вслед за ним к финишу пришел Абзал Эрдиев на своем скакуне Жулдызай.

В кунан-байге дистанцию в три километра первым завершил всадник из Акшукура Каржаубай Сарбаев на коне Ботагоз. Почти на пятки ему наступал Айторыс под наездником Ахатом Лукмановым.

Лучших всадников и скакунов выбрали в Жанаозене


Нешуточная борьба завязалась в состязаниях ошак байга, где в итоге первого места был удостоен скакун Караторгай всадника Исенбая Калдаманова. А «серебро» своему хозяину Хамзе Баймурзаеву добыл скакун Жасбастау.

Батыр Алмаса Абдулданова, поднимая клубы степной пыли, первым преодолел дистанцию в 30 километров в аламан байге. Совсем немного ему уступил Каршыга всадника Ербола Болтекова, а не менее выносливый и быстрый Каракоз Еркина Жеткизгенова пришёл вслед за Каршыгой, и в итоге его всадник поднялся на третью ступень пьедестала почёта.

Аким вручил благодарственные письма победителям и призёрам соревнований, а также ряду жанаозенцев, внесших свой вклад в развитие национальных видом спорта. В их числе и руководство компании АО «Озенмунайгаз», которое и в этот раз оказало поддержку в проведении данного соревнования. Длились они два дня.

Лучших всадников и скакунов выбрали в Жанаозене


Отмечено также, что в Жанаозене развитию массового спорта среди населения уделяется большое внимание, укрепляется материально-техническая база спортивных школ и центров, строятся новые спортивные объекты, отвечающие современным требованиям.

Из года в год увеличивается количество спортивных тренировочных площадок под открытым небом. В результате увеличилось количество занимающихся физической культурой.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика