Лучших всадников и скакунов выбрали в Жанаозене

- С обретением независимости возрождается наша самобытная культура. Тогда национальные виды спорта, имеющие многовековую историю, получили мощный импульс в развитии, а в последние годы и вовсе вышли на ведущие роли в Казахстане. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что национальный спорт и национальная духовность - это, по сути, два тесно взаимосвязанных понятия, и считаю своим долгом служить его развитию, - сказал Айбек Косуаков.

Программа скачек включала кунан байгу (9 км), ушкыр байгу (3 км), ошак байгу и тай-жарыс. Лучших ещё выявили в таких соревнованиях, как аударыспак, жамбы ату, тенге ілу и других. Продемонстрировать своё мастерство могли лучшие спортсмены и истинные любители конного спорта. В их числе воспитанники федераций национальных видов спорта «Ұлы Дала-Мангистау» и «Арман тулпары».Отмечено, что соревнования «Национальные игры - ценное наследие народа», организованные акиматом Жанаозена, были посвящены памяти почётных граждан города, нефтяников и спортсменов, которые внесли значительный вклад в развитие региона.На церемонии торжественного открытия с поздравительным словом выступил аким Жанаозена Айбек Косуаков, который отметил, что такие соревнования дают возможность сохранить национальные традиции, прикоснуться к богатой культуре казахского народа.Он добавил, что национальные виды спорта - это самый простой способ побудить молодёжь придерживаться здоровой жизни, а значит быть конкурентоспособной.По данным пресс-службы акима Жанаозена, в тай жарысе отличился всадник из села Рахат Асылбек Машанов и его скакун Сабыр, вторым стал Анарбек Карабалаев из Мунайлинского района со своим красавцем Сайгуликом, вслед за ним к финишу пришел Абзал Эрдиев на своем скакуне Жулдызай.В кунан-байге дистанцию в три километра первым завершил всадник из Акшукура Каржаубай Сарбаев на коне Ботагоз. Почти на пятки ему наступал Айторыс под наездником Ахатом Лукмановым.Нешуточная борьба завязалась в состязаниях ошак байга, где в итоге первого места был удостоен скакун Караторгай всадника Исенбая Калдаманова. А «серебро» своему хозяину Хамзе Баймурзаеву добыл скакун Жасбастау.Батыр Алмаса Абдулданова, поднимая клубы степной пыли, первым преодолел дистанцию в 30 километров в аламан байге. Совсем немного ему уступил Каршыга всадника Ербола Болтекова, а не менее выносливый и быстрый Каракоз Еркина Жеткизгенова пришёл вслед за Каршыгой, и в итоге его всадник поднялся на третью ступень пьедестала почёта.Аким вручил благодарственные письма победителям и призёрам соревнований, а также ряду жанаозенцев, внесших свой вклад в развитие национальных видом спорта. В их числе и руководство компании АО «Озенмунайгаз», которое и в этот раз оказало поддержку в проведении данного соревнования. Длились они два дня.Отмечено также, что в Жанаозене развитию массового спорта среди населения уделяется большое внимание, укрепляется материально-техническая база спортивных школ и центров, строятся новые спортивные объекты, отвечающие современным требованиям.Из года в год увеличивается количество спортивных тренировочных площадок под открытым небом. В результате увеличилось количество занимающихся физической культурой.