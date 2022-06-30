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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 481

В Актау до 2025 года будет модернизировано 918 км инженерных сетей

Об этом сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Как известно, в Актау с момента основания не проводились комплексные работы по обновлению систем питьевой воды, канализации и тепловых сетей. 75 процентов из них на сегодняшний день устарели и подлежат ремонтным работам. В среднем, из-за плохого качества инженерных сетей в городе в год происходит около 1500 аварий, что, в свою очередь, негативно отражается на обеспечении населения водой и теплом.

По словам главы региона, в целях решения данного вопроса до 2025 года планируется провести модернизацию 918 км инженерных сетей в 24 микрорайонах.

Общая протяжённость инженерных сетей в городе составляет 1232 километра. Из них водопроводные сети - 437,8 км, канализация - 329,6 км, отопление - 464,4 км.
Уже в этом году начнутся ремонтные работы тепловых сетей в двух микрорайонах - 3А и 3Б. Кроме того, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация для работ по модернизации водопроводных и канализационных сетей в 1-6 микрорайонах.

Как отметил аким области, после окончания данных видов работ коммунальным службам удастся значительно сократить порывы инженерных сетей и улучшить подачу питьевой воды и тепла для населения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 3 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:22
Цитата: Неравнодушный
После замены железных труб на пит. воде на пластик, только в 3а мкр. в 2020г. и 2021г. до 12 порывов новых труб ( в течении года). Причина - низкое качество пластиковых труб ( спасибо за экономию). Скупой платит дважды, а глупый - всю жизнь! Продолжайте экономить на трубах, поливе, дорогах, освещении и т.д...

Тут дело не в трубах, а в кривых руках работников монтирующих эти коммуникации, лени, воровстве чиновников и поголовной коррупции.
 
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Aktobe (Посетители) Сегодня, 13:12
Неравнодушный, да уж, точно, в 27 мкр. напротив мечети с начала года уже раз 5 переделывали в одном и том же месте, откапывают, закапывают. Приятно работа наверно!
 
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 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 12:29
После замены железных труб на пит. воде на пластик, только в 3а мкр. в 2020г. и 2021г. до 12 порывов новых труб ( в течении года). Причина - низкое качество пластиковых труб ( спасибо за экономию). Скупой платит дважды, а глупый - всю жизнь! Продолжайте экономить на трубах, поливе, дорогах, освещении и т.д... angry
 
 

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