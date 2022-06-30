В Актау до 2025 года будет модернизировано 918 км инженерных сетей

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Как известно, в Актау с момента основания не проводились комплексные работы по обновлению систем питьевой воды, канализации и тепловых сетей. 75 процентов из них на сегодняшний день устарели и подлежат ремонтным работам. В среднем, из-за плохого качества инженерных сетей в городе в год происходит около 1500 аварий, что, в свою очередь, негативно отражается на обеспечении населения водой и теплом.



По словам главы региона, в целях решения данного вопроса до 2025 года планируется провести модернизацию 918 км инженерных сетей в 24 микрорайонах.



Общая протяжённость инженерных сетей в городе составляет 1232 километра. Из них водопроводные сети - 437,8 км, канализация - 329,6 км, отопление - 464,4 км.

Уже в этом году начнутся ремонтные работы тепловых сетей в двух микрорайонах - 3А и 3Б. Кроме того, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация для работ по модернизации водопроводных и канализационных сетей в 1-6 микрорайонах.



Как отметил аким области, после окончания данных видов работ коммунальным службам удастся значительно сократить порывы инженерных сетей и улучшить подачу питьевой воды и тепла для населения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.