В Актау прошёл вечер духовности

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

О значении вечера духовности рассказал представитель мусульман Казахстана по Мангистауской области, главный имам областной мечети «Бекет ата» Ануар кажи Елжанов.



- Наше настоящее стоит на столпах прошлого, а будущее начинается уже сегодня, поэтому важно знать свою историю и свои истоки. Историческое осмысление давних событий должно быть не просто научным и культурным, но и духовным, чтобы осталось в сердцах людей, всех, кто присоединился к вечеру, - подчеркнул имам.



Мероприятие, организованное в рамках государственного социального заказа управления по делам религий Мангистауской области, проведено под открытым небом во дворике КДК Абая.



На вечере прозвучали поэмы, терме, кюи и эстрадные песни – всё, что любит и ценит казахский народ.



-Такие вечера духовности нужны людям, нашему народу, который всегда бережно относился к своей религии и хранил традиции. Традиции - это нечто стабильное, неизменное, имеющее связь с прошлым. И такие вечера – это один из способов передать наследие народа всему сообществу, - подвёл итог главный имам мечети «Абиш-кожа» города Жанаозена, учитель Юнус Кадиркулулы.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.