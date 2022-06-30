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Опубликовано: Сегодня, 15:20

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В Актау прошёл вечер духовности

В культурно-досуговом комплексе имени Абая в честь 245-летия казахского поэта-жырау Шатима Мунайтпасулы и 110-летия Зайыра Мектепулы был организован вечер духовности, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления по делам религий.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
О значении вечера духовности рассказал представитель мусульман Казахстана по Мангистауской области, главный имам областной мечети «Бекет ата» Ануар кажи Елжанов.

- Наше настоящее стоит на столпах прошлого, а будущее начинается уже сегодня, поэтому важно знать свою историю и свои истоки. Историческое осмысление давних событий должно быть не просто научным и культурным, но и духовным, чтобы осталось в сердцах людей, всех, кто присоединился к вечеру, - подчеркнул имам.

Мероприятие, организованное в рамках государственного социального заказа управления по делам религий Мангистауской области, проведено под открытым небом во дворике КДК Абая.

На вечере прозвучали поэмы, терме, кюи и эстрадные песни – всё, что любит и ценит казахский народ.

-Такие вечера духовности нужны людям, нашему народу, который всегда бережно относился к своей религии и хранил традиции. Традиции - это нечто стабильное, неизменное, имеющее связь с прошлым. И такие вечера – это один из способов передать наследие народа всему сообществу, - подвёл итог главный имам мечети «Абиш-кожа» города Жанаозена, учитель Юнус Кадиркулулы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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