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Опубликовано: Сегодня, 11:15

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Более 200 домбристов сыграли кюи на набережной Актау

На сцене амфитеатра собралось более 200 артистов, принявших участие в вечере «Нағыз қазақ – домбыра!», посвящённом Национальному дню домбры, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Активное участие в масштабном праздничном мероприятии приняли учреждения культуры и образования Мангистауской области. Более 200 домбристов единовременно исполнили кюи Мурата Ускинбаева «Өрен» и «Женис», а также Курмангазы - «Адай» и «Сарыарка».

Более 200 домбристов сыграли кюи на набережной Актау


В исполнении артистов из городов и районов области прозвучали и другие известные произведения. Зрители наслаждались кюями Сержана Шакрата, Розы Айдарбаевой, Асылбека Даулетиярова, Жанибека Жумабаева и многих других. Звучали и произведения в исполнении Акмарал Еримбетовой, Сабита Шектибаева, Айнур Омаровой, Алпысбека Онайбаева и других. Как музыканты все они внесли большой вклад в развитие культуры нашего региона и страны.


Видео Азамата Сарсенбаева


- Наша народная казахская музыка очень душевная. Через неё слушатель может понять, какие чувства на данный момент испытывает домбрист, что хочет донести, - как-то сказала Роза Айдарбаева, домбристка, музыкальный педагог, профессор, заслуженная артистка Республики Казахстан.


Более 200 домбристов сыграли кюи на набережной Актау

Фото Рашида Исмагилова


Отмечено, что праздник образован в 2018 году в соответствии с указом первого президента и отмечается он в первое воскресенье июля. С тех пор в Казахстане есть Национальный день домбры.

Более 200 домбристов сыграли кюи на набережной Актау


Фото Рашида Исмагилова

Сложились особые традиции празднования - к этому дню приурочивают концерты, на которых выступают выдающиеся домбристы, исполняются давние и новые популярные кюи - пьесы для этого инструмента. Организовывают выставки книг о знаменитых кюйши, которых в истории Казахстана было великое множество.



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Более двухсот домбристов сыграли кюи на набережной Актау


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