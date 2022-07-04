Более 200 домбристов сыграли кюи на набережной Актау

Видео Азамата Сарсенбаева

- Наша народная казахская музыка очень душевная. Через неё слушатель может понять, какие чувства на данный момент испытывает домбрист, что хочет донести, - как-то сказала Роза Айдарбаева, домбристка, музыкальный педагог, профессор, заслуженная артистка Республики Казахстан.

Фото Рашида Исмагилова

Фото Рашида Исмагилова

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Активное участие в масштабном праздничном мероприятии приняли учреждения культуры и образования Мангистауской области. Более 200 домбристов единовременно исполнили кюи Мурата Ускинбаева «Өрен» и «Женис», а также Курмангазы - «Адай» и «Сарыарка».В исполнении артистов из городов и районов области прозвучали и другие известные произведения. Зрители наслаждались кюями Сержана Шакрата, Розы Айдарбаевой, Асылбека Даулетиярова, Жанибека Жумабаева и многих других. Звучали и произведения в исполнении Акмарал Еримбетовой, Сабита Шектибаева, Айнур Омаровой, Алпысбека Онайбаева и других. Как музыканты все они внесли большой вклад в развитие культуры нашего региона и страны.Отмечено, что праздник образован в 2018 году в соответствии с указом первого президента и отмечается он в первое воскресенье июля. С тех пор в Казахстане есть Национальный день домбры.Сложились особые традиции празднования - к этому дню приурочивают концерты, на которых выступают выдающиеся домбристы, исполняются давние и новые популярные кюи - пьесы для этого инструмента. Организовывают выставки книг о знаменитых кюйши, которых в истории Казахстана было великое множество.