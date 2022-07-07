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Опубликовано: Сегодня, 16:51

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Консультационные пункты для абитуриентов откроются в Актау

Для консультационной поддержки мангистауских абитуриентов организовали консультационные пункты. Они откроются 10 июля, сообщила заместитель руководителя управления образования Гульмира Мамаева на брифинге в областном центре общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Консультационные пункты для абитуриентов, куда пригласили представителей 43 целевых вузов, будут работать с 10 по 20 июля при школах Актау. Здесь абитуриенты могут получить всю необходимую информацию и техподдержку. Специалисты представят программу обучения, расскажут всё о поступлении, помогут подать заявление.

Абитуриенты могут выбрать вузы Нур-Султана, Алматы, Костаная, Павлодарской области и другие. Для них, как отмечалось ранее, дополнительно выделены 6 тысяч грантов.

Абитуриенты, набравшие пороговый балл ЕНТ, могут подать заявки на участие в отборочном конкурсе. Он будет проходить с 13 по 20 июля. В приоритете технические и педагогические специальности.

- Это отличная возможность для абитуриентов. Нехватка преподавателей, особенно русского языка и литературы, в области ощущается уже давно. За счёт выделенных грантов мы хотим компенсировать это, - говорит Гульмира Мамаева.

С её слов, в этом году участие в ЕНТ принимают более 80 процентов выпускников. В августе т. г. состоится заседание конкурсной комиссии, где будут определены обладатели грантов. Информация по данному конкурсу будет сообщена во второй половине июля на интернет-ресурсах управления образования.

Напомним, в этом учебном году в Мангистау школу окончили 7562 выпускника, в том числе 174 обладателя знаков «Алтын белгi» и 520 обладателей аттестатов с отличием.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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