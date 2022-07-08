В Мунайлы определились победители районного этапа конкурса «Мерейлі отбасы»

Семья Изтлеуовых - жители села Мангистау, трудится в бюджетной сфере. Глава семьи Абишбай Изтлеуов - врач-дерматолог в Мунайлинской районной больнице, а хранительница очага Рызахан Джанабаева - педагог. Женщина говорит, что одно из её целей жизни - дать детям качественное образование. Вместе супруги прожили 43 года. В семье Изтлеуовых, где воспитали троих сыновей и двух дочерей, сейчас подрастают 15 внуков.- Мы всегда стремились сохранить семейные ценности, на протяжении долгих лет совместной жизни всегда дорожили семьёй. Каждый из нас оставался верным выбранной профессии. В нашей семье мы ставим воспитание детей на первое место, учили детей уважать старших, помогать младшим, и внукам рассказываем о ценностях в семье, - говорит Абишбай Изтлеуов.А семья Мотыевых из Атамекена - это люди искусства. Отец двух сыновей и четырёх дочерей Кожахмет Мотыев сейчас на пенсии, а до этого работал учителем, который на протяжении долгих лет вносил свой вклад в воспитание, обучение и становление подрастающего поколения. Супруга Акорын Мотыева окончила Шымкентское музыкальное училище, преподавала домбру в музыкальной школе, сейчас тоже на пенсии. Эта семья, говорят в акимате, является образцовой, в ней воспитываются 18 внуков.- Казахский народ с древних времён считал семью такой же ценностью, как Родина, во все времена в традиционной казахской семье была и остаётся главным - духовная атмосфера дома, что Шанырак – это святое. Семья является хранителем нравственных традиций, обычаев, которые передаются обществом из поколения в поколение, - говорит Кожахмет Мотыев.Обе семьи – победительницы районного тура, примут участие в областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы».