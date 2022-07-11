Соревнования по асык ату и мини-футболу прошли в Мангистауском районе

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Соревнования среди школьников села были организованы выпускниками 2003 года средней школы имени Тобанияза.В мини-футболе приняли участие девять команд, а в национальной игре асык ату соревновались более десяти ребят.Так, по итогам турнира по футболу на третью ступень пьедестала почёта поднялась команда «2006», серебряным призёром стала команда «Болашак», а победителем турнира стала команда «Жалын». Все участники команд являются старшеклассниками. Им были вручены благодарственные письма и денежные призы от организаторов.В Мангистауской области давно стало традицией участвовать в различных благотворительных акциях. Свой вклад в благие дела вносят и выпускники разных лет. Они не устраивают пышные празднества по случаю очередной круглой даты окончания школы, а стараются сделать что-то полезное для общества и, в первую очередь, родного края.Не остались в стороне и молодые жители одного из самых отдалённых от областного центра села – Ашымырау. К 20-летию окончания школы они запустили уникальный проект «20 добрых дел к 20-летию». Спортивные состязания среди детей – это уже четвёртое мероприятие в рамках этого проекта.- Сейчас идут летние каникулы, и детям не хватает развлечений. Надеемся, что эти соревнования им доставили радость. Мы также ставили цель - развивать национальные и массовые виды спорта в селе, - отмечают организаторы мероприятия.