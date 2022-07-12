Сдача статистических отчётов

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Глава региона отметил, что предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса.



В 2020 году президент освободил на три года субъекты микро- и малого бизнеса от налогов на доходы и ввёл мораторий на проверки с посещением. Принимаемые меры позволяют раскрыть предпринимательский потенциал, улучшить рост малого и среднего предпринимательства, что способствует экономическому росту и улучшению благосостояния страны.



У бизнеса в Казахстане помимо налоговых отчётов существуют обязательства по сдаче статистических отчётов. Приказом руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года №20 утверждён План статистических работ на 2022 год, там можно посмотреть, кто и какие отчёты сдаёт в органы статистики.



Благодаря статистике, по её собранным данным, можно наблюдать, как развивается экономическая и политическая деятельность страны, как развивается современное человеческое общество. Также, исходя из данных статистики, можно делать выводы об улучшении или ухудшении работы предприятий и организаций.



По официальным статистическим данным можно судить о действенности принимаемых мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса.



Статистическую отчётность можно предоставить на сайте www.stat.gov.kz через Кабинет респондента https://cabinet.stat.gov.kz



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