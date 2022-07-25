В Актау военные моряки готовятся к VIII Армейским играм

К месту состязаний моряки прибудут на ракетно-артиллерийском корабле «Сарыарка». В качестве резервного судна определен корабль «Орал».Военные моряки будут состязаться в артиллерийских стрельбах по плавающей мине, морским и воздушным целям, продемонстрируют навыки борьбы за живучесть корабля, обращения со спасательными средствами и морскую выучку.- Сейчас конкурсанты практикуются в стрельбе по мишеням, имитирующим воздушные и надводные цели. Пловцы выполняют заплывы на дистанцию, отрабатывают технику использования спасательных средств. К борьбе за живучесть готовится аварийная партия корабля. В ее составе пять человек. Занятия идут в бассейне, на пирсе и в море. В прошлом году в конкурсе за живучесть корабля, проходившем в Иране, наши моряки заняли первое место, - комментируют в пресс-службе Актауского гарнизона.По данным ведомства, в Армейских международных играх казахстанцы примут участие в семи конкурсах. Танковый биатлон и Эльбрусское кольцо пройдут в России, Кубок моря – в Азербайджане, Воин мира – в Армении. Оставшиеся три конкурса состоятся на военных полигонах Казахстана.