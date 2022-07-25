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Опубликовано: Сегодня, 18:33

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В Актау военные моряки готовятся к VIII Армейским играм

Военнослужащие примут участие в конкурсе экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2022», который пройдет 3 августа в рамках АрМИ в Баку, передает Центр общественных коммуникаций области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
К месту состязаний моряки прибудут на ракетно-артиллерийском корабле «Сарыарка». В качестве резервного судна определен корабль «Орал».

Военные моряки будут состязаться в артиллерийских стрельбах по плавающей мине, морским и воздушным целям, продемонстрируют навыки борьбы за живучесть корабля, обращения со спасательными средствами и морскую выучку.

В Актау военные моряки готовятся к VIII Армейским играм


- Сейчас конкурсанты практикуются в стрельбе по мишеням, имитирующим воздушные и надводные цели. Пловцы выполняют заплывы на дистанцию, отрабатывают технику использования спасательных средств. К борьбе за живучесть готовится аварийная партия корабля. В ее составе пять человек. Занятия идут в бассейне, на пирсе и в море. В прошлом году в конкурсе за живучесть корабля, проходившем в Иране, наши моряки заняли первое место, - комментируют в пресс-службе Актауского гарнизона.

В Актау военные моряки готовятся к VIII Армейским играм



По данным ведомства, в Армейских международных играх казахстанцы примут участие в семи конкурсах. Танковый биатлон и Эльбрусское кольцо пройдут в России, Кубок моря – в Азербайджане, Воин мира – в Армении. Оставшиеся три конкурса состоятся на военных полигонах Казахстана.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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