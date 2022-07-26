Небольшая пекарня в Бейнеу обеспечивает хлебом всё село

Началось с того, что супруг Гульмиры потерял работу во время карантина. Женщина, недолго думая, решила заняться бизнесом, ведь в семье пятеро детей.- Я получила мастер-классы в Кульсары и начала готовить хлеб на дому. Через «сарафанное радио» о моем хлебушке узнали жители района, появились заказы. В общем, дома стало тесно, - смеется Гульмира.Она решила пойти в «Атамекен» – это нацпалата предпринимателей, и поделилась своими намерениями открыть пекарню.- В «Атамекене» мне помогли, нашли здание, составили бизнес-план. Я выиграла грант и отправилась расширять бизнес, - продолжила предприниматель.Так, в Бейнеу появилась пекарня «Вкусный хлеб». Название, говорят покупатели, соответствует содержимому – хлеб и правда вкусный, подчеркивают они. И ассортимент тоже радует односельчан. А хозяйка пекарни заявляет, что она будет расширяться.Не последнюю роль, а может быть, и главную, играет тот факт, что хлеб в этой пекарне живой, без дрожжей, на простейшей закваске.Любимое дело молодая женщина успешно совмещает с семейными обязанностями: воспитывает пятерых детей – четверых сыновей и дочку. Младшему ребенку всего год, но многодетная мама всё успевает.Пока в пекарне работают два человека, в месяц они получают от 70 до 90 тысяч тенге. Бывшие безработные рады, что при деле, которое им к тому же очень нравится.