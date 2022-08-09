Ярмарка вакансий для безработной молодёжи пройдёт в Актау

Иллюстративное фото

Ярмарка начнётся 10 августа в здании Дома Дружбы в 15:00. В ходе мероприятия специалисты управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, городского центра занятости и учреждения-работодателя проконсультируют и предоставят вакансии.



Напоминаем, при себе иметь резюме и другие документы.



Приглашаем принять активное участие в ярмарке вакансий.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.