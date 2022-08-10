В Мангистау стартовал военно-патриотический лагерь «Жас сарбаз»

Фото пресс-службы Мангистауского управления образования.

Основная цель военно-патриотического лагеря «Жас сарбаз» - гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение престижа воинской службы.



Лагерь организуется в две смены, продолжительность каждого из которых составляет семь дней. В первую смену будет охвачено 100 детей. Во вторую смену в военно-патриотический лагерь примут 125 детей. В общей сложности здесь отдохнут 225 школьников в возрасте от 14 до 15 лет.



Учебно-тренировочные занятия в лагере будут проводить опытные инструкторы, учителя НВП, офицеры Национальной гвардии. Они научат школьников стрельбе из винтовки, приемам рукопашного боя, спортивным играм, познакомят с историей казахстанской армии.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.