«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.39 KZT
  • €1 = 489.68 KZT
  • 1 RUB = 7.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 0

В Мангистау стартовал военно-патриотический лагерь «Жас сарбаз»

Военно-патриотический лагерь «Жас сарбаз» открылся на базе лагеря «Балдаурен», сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото пресс-службы Мангистауского управления образования.
Основная цель военно-патриотического лагеря «Жас сарбаз» - гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение престижа воинской службы.

Лагерь организуется в две смены, продолжительность каждого из которых составляет семь дней. В первую смену будет охвачено 100 детей. Во вторую смену в военно-патриотический лагерь примут 125 детей. В общей сложности здесь отдохнут 225 школьников в возрасте от 14 до 15 лет.

Учебно-тренировочные занятия в лагере будут проводить опытные инструкторы, учителя НВП, офицеры Национальной гвардии. Они научат школьников стрельбе из винтовки, приемам рукопашного боя, спортивным играм, познакомят с историей казахстанской армии.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика