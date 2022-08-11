Молодежи представлено более 800 вакансий

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В ходе ярмарки было представлено более 800 вакансий в различных сферах. Около 60 молодых людей получили консультации от работодателей и сдали резюме. Один из них - Абзал Есен из Актау. Он был безработным в течение двух месяцев.



Рассказав о своем опыте и квалификации, молодой человек прошел собеседование с представителями нескольких компаний.



- В Уральске я получил специальность автомеханика. В Актау работал не по своей специальности, а администратором и поставщиком услуг для потребителей. Сразу после недавнего увольнения зарегистрировался в центре занятости. Сегодня я посетил эту ярмарку, пообщался с представителями супермаркетов, - рассказал Абзал Есен.



Как сообщил руководитель ТОО «KazTransGlobal» Нурсултан Камилов, на предприятие требуются четыре сотрудника. Специалисты получают зарплату от 100 до 200 тысяч тенге.



- Сейчас в рамках ярмарки вакансий восемь человек подали резюме и получили консультации. В качестве руководителя я выбрал трех кандидатов. Среди них есть и Абзал Есен. Сначала идет собеседование с выбранными кандидатами. Затем они проходят испытательный срок в течение определенного времени и сдают тест. Если все этапы будут пройдены успешно, примем на работу, - пообещал Нурсултан Камилов.



Кроме того, департаментом пограничной службы КНБ РК Мангистауской области предоставлено 600 рабочих мест. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области имеется 24 вакансии. Работу предложили также представители учреждений образования, культуры, строительства, управления полиции Актау, департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области, областного управления здравоохранения, центра обслуживания населения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.