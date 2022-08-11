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Опубликовано: Сегодня, 15:53

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Молодежи представлено более 800 вакансий

Молодежным ресурсным центром Мангистауской области была организована ярмарка вакансий. В ней приняли участие около 30 учреждений, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного молодежного ресурсного центра.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В ходе ярмарки было представлено более 800 вакансий в различных сферах. Около 60 молодых людей получили консультации от работодателей и сдали резюме. Один из них - Абзал Есен из Актау. Он был безработным в течение двух месяцев.

Рассказав о своем опыте и квалификации, молодой человек прошел собеседование с представителями нескольких компаний.

- В Уральске я получил специальность автомеханика. В Актау работал не по своей специальности, а администратором и поставщиком услуг для потребителей. Сразу после недавнего увольнения зарегистрировался в центре занятости. Сегодня я посетил эту ярмарку, пообщался с представителями супермаркетов, - рассказал Абзал Есен.

Как сообщил руководитель ТОО «KazTransGlobal» Нурсултан Камилов, на предприятие требуются четыре сотрудника. Специалисты получают зарплату от 100 до 200 тысяч тенге.

- Сейчас в рамках ярмарки вакансий восемь человек подали резюме и получили консультации. В качестве руководителя я выбрал трех кандидатов. Среди них есть и Абзал Есен. Сначала идет собеседование с выбранными кандидатами. Затем они проходят испытательный срок в течение определенного времени и сдают тест. Если все этапы будут пройдены успешно, примем на работу, - пообещал Нурсултан Камилов.

Кроме того, департаментом пограничной службы КНБ РК Мангистауской области предоставлено 600 рабочих мест. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области имеется 24 вакансии. Работу предложили также представители учреждений образования, культуры, строительства, управления полиции Актау, департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области, областного управления здравоохранения, центра обслуживания населения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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