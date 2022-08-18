В Актау выявляют сильнейших параспортсменов по настольному теннису

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Среди спортсменов есть те, кто оттачивает навыки на профессиональном уровне продолжительное время. К соревнованиям присоединились и новые участники - с каждым годом интерес к этому виду спорта проявляют все больше людей с ограниченными возможностями. Одна из целей соревнований - выявить сильных спортсменов по классам, которые в будущем могут войти в состав сборных областей и страны.



В эти минуты за звание лучших ведут борьбу спортсмены из Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Костанайской областей. Приехали также участники из Кызылординской, Жамбылской и Павлодарской областей.



Соревнования, стартовавшие 15 августа, проходят в личном, абсолютном и командном зачете, медали разыгрывают в десяти классах. По итогам первых соревновательных дней в копилке мангистауских спортсменов уже две золотые, а также серебряная и бронзовая медали.



Так, в личном зачете среди спортсменов 9 класса чемпионом стал Турдыбек Жидегалиев, рядом с ним на пьедестал почета поднялись спортсмены из Костаная и Кызылорды. Еще одну медаль в копилку сборной Мангистау принесла Динара Тынымбай, выступавшая среди спортсменов 5 класса. «Серебро» досталось Майре Салиевой, а «бронзу» в абсолютном зачете завоевал Турдыбек Жидегалиев. Таким образом, этот спортсмен для команды добыл две медали.



Он отмечает, что когда у человека есть цель, то никакие обстоятельства не мешают к ней идти.

- Настольным теннисом я занимаюсь с 8 класса. В прошлом году занял второе место в чемпионате страны. В нынешних соревнованиях подготовился еще лучше и стал чемпионом РК. Ставил задачу выиграть «золото» на своей земле. Теперь моя главная цель - участие в Олимпийских играх, - делится Турдыбек Жидегалиев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.