«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 18 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.2 KZT
  • €1 = 484.72 KZT
  • 1 RUB = 7.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 164

В Актау выявляют сильнейших параспортсменов по настольному теннису

Чемпионат Республики Казахстан по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в Актау. За медали высшей пробы борьбу ведут участники из восьми регионов страны, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Среди спортсменов есть те, кто оттачивает навыки на профессиональном уровне продолжительное время. К соревнованиям присоединились и новые участники - с каждым годом интерес к этому виду спорта проявляют все больше людей с ограниченными возможностями. Одна из целей соревнований - выявить сильных спортсменов по классам, которые в будущем могут войти в состав сборных областей и страны.

В эти минуты за звание лучших ведут борьбу спортсмены из Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Костанайской областей. Приехали также участники из Кызылординской, Жамбылской и Павлодарской областей.

Соревнования, стартовавшие 15 августа, проходят в личном, абсолютном и командном зачете, медали разыгрывают в десяти классах. По итогам первых соревновательных дней в копилке мангистауских спортсменов уже две золотые, а также серебряная и бронзовая медали.

Так, в личном зачете среди спортсменов 9 класса чемпионом стал Турдыбек Жидегалиев, рядом с ним на пьедестал почета поднялись спортсмены из Костаная и Кызылорды. Еще одну медаль в копилку сборной Мангистау принесла Динара Тынымбай, выступавшая среди спортсменов 5 класса. «Серебро» досталось Майре Салиевой, а «бронзу» в абсолютном зачете завоевал Турдыбек Жидегалиев. Таким образом, этот спортсмен для команды добыл две медали.

Он отмечает, что когда у человека есть цель, то никакие обстоятельства не мешают к ней идти.
- Настольным теннисом я занимаюсь с 8 класса. В прошлом году занял второе место в чемпионате страны. В нынешних соревнованиях подготовился еще лучше и стал чемпионом РК. Ставил задачу выиграть «золото» на своей земле. Теперь моя главная цель - участие в Олимпийских играх, - делится Турдыбек Жидегалиев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика