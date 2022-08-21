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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 07:17

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В Актау специалисты пояснили, почему нужно предоставлять чеки на школьную форму

Жители Актау, как и все казахстанцы, должны подтверждать использование выделенных на школьную форму денег. Эти нормы прописаны в законе, который был обсужден в тelegram-канале акимата Мангистауской области, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Ранее сообщалось, что некоторые категории граждан теперь могут рассчитывать на помощь со сборами ребенка в школу в виде денежной выплаты. Но им нужно будет подтвердить целевое использование этих денег. Жительница областного центра из числа получателей соцпомощи сочла лишним это требование.

-Мы получили по сорок тысяч тенге, этого не хватит и на одного ребенка. Деньги небольшие, а подтверждать их использование надо, - сетует жительница Актау.

Специалисты Управления образования Мангистауской области в чате акима пояснили, что, требуя чеки на форму, действуют не по своей прихоти, а во исполнение постановления Правительства РК от 25 января 2008 года, в которое были внесены изменения.

-То есть ранее представители некоторых категорий, а это дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети-сироты и др., получали помощь в виде уже приобретенных товаров. Однако, одежда не всегда подходила детям по размеру. Потому и было принято решение внести дополнения в постановление об утверждении правил оказания такой помощи. То есть, выдается не товар (форма, канцелярские принадлежности, рюкзаки), а деньги, и эта сумма должна быть не менее одного прожиточного минимума, - комментируют специалисты ведомства.

Таким образом, родители по заявлению самостоятельно могут приобрести ребенку необходимые для учебы вещи. В этом же законе говорится о необходимости предоставления квитанций, чеков по оплате и фото, сдать которые нужно в течение 15 рабочих дней со дня приобретения необходимых для школьника товаров.
Данные изменения и дополнения были официально опубликованы 9 августа 2022 года и вступят в силу по истечении 10 дней с этой даты.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться на сайте:
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000064_#z34.

- Добавим, что к концу рабочей недели число пользователей тelegram-канала акимата области достигло 11145 человек. До этого момента поступило 11080 вопросов, более 250 из них только за последнюю неделю. Большая часть вопросов касалась пособий нуждающимся семьям, экологии, работы общественного транспорта и др. Ответы уже даны на 11067 вопросов. Тelegram-чат помогает «по горячим следам» выявлять и разрешать проблемы мангистаусцев, и отметим, что за оперативное реагирование от пользователей поступают сообщения с выражением благодарности, - рассказала специалист отдела работы СМИ КГУ «Центр общественных коммуникаций» Меруерт Миралиева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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