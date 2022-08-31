В Мангистау открыли национальный лицей Qazbilim

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Помимо получения образования, в лицее можно обучаться интеллектуальным играм – шахматам и тогызкумалаку. Отмечается, что учебное заведение объединяет национальное воспитание и образование, дает ориентиры для всестороннего роста, включая подготовку к предметным олимпиадам, ЕНТ, поступление в лучшие казахстанские и зарубежные университеты.



Учебное заведение открыто по инициативе известного в стране педагога Аятжана Ахметжанулы. По его словам, главная цель заключается в получении учащимися качественного образования, патриотическом воспитании, формировании у них высоких нравственных принципов.



- Я думаю, что создание бренда казахской национальной школы - это один из главных наших ориентиров сегодня. Ведь как бы мы не создавали основы национальной школы, в эпоху глобализации трудно сохранить нашу нацию. Если наша школа не национальная, трудно говорить о будущем нашей нации. Поэтому с этой мечтой я пришел в 2020 году на пост директора государственной школы. Формирование бренда национальной школы – это моя, скажем так, миссия. Будем работать в этом направлении, - говорит Аятжан Ахметжанулы.



Национальный лицей рассчитан на 280 детей 5-11 классов. На сегодняшний день уже приняты 180 учеников. Посредством конкурса взяты на работу более 30 учителей, которые, как отмечается, способны дать ребятам качественное образование. Среди учителей есть специалисты из Алматы и Нур-Султана, которые специально прибыли в Мангистау, чтобы преподавать в новом лицее.



Отмечается также, что в учебном заведении созданы все условия для учащихся. Есть общежитие для иногородних школьников.



- Я поступила в лицей, сдав тест. Сейчас проходят занятия по подготовке к учебе в 11 классе. Мне нравится здесь всё – и учителя, и сама атмосфера. В этом году в этом учебном заведении я подготовлюсь к ЕНТ и буду готовиться к выбранной специальности, - говорит ученица 11 класса Молдир Омирберды.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.