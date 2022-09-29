Аким Тупкараганского района ознакомился с работой по расширению и реконструкции существующих канализационно-очистных сооружений

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Планируется расширение и реконструкция канализационно-очистных сооружений до 1000 м3. Подрядчиком является ТОО «Сапа Курылыс 2007». Заместитель акима района Имаммахмут Шагырбаев доложил о текущем состоянии канализации и остановился на проблемах. Представитель «Сапа Курылыс 2007» Азамат Демегенов ознакомил с предстоящей работой и поделился дополнительными планами.



Ознакомившись с полным состоянием канализационно-очистных сооружений, Рахат Елтизаров отметил, что работа должна быть выполнена качественно, своевременно и с привлечением к работе жителей района.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.