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Опубликовано: Сегодня, 09:16

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Аким Тупкараганского района ознакомился с работой по расширению и реконструкции существующих канализационно-очистных сооружений

Глава района ознакомился с работой по расширению и реконструкции существующих канализационно-очистных сооружений, расположенных в городе Форт-Шевченко, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Планируется расширение и реконструкция канализационно-очистных сооружений до 1000 м3. Подрядчиком является ТОО «Сапа Курылыс 2007». Заместитель акима района Имаммахмут Шагырбаев доложил о текущем состоянии канализации и остановился на проблемах. Представитель «Сапа Курылыс 2007» Азамат Демегенов ознакомил с предстоящей работой и поделился дополнительными планами.

Ознакомившись с полным состоянием канализационно-очистных сооружений, Рахат Елтизаров отметил, что работа должна быть выполнена качественно, своевременно и с привлечением к работе жителей района.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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