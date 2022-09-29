В Актау пройдёт республиканское творческое турне «Шырқал ән, төгіл дауыс»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, турне пройдёт в 10 областях республики. Мероприятие, начатое в мае, достигло и города Актау.



- Цель турне - одна из важнейших задач перед государством: приобщение духовного пространства к национальному воспитанию, формирование патриотической идейности и почитание собственного искусства через популяризацию имен талантливых певцов казахской степи, развитие песенного наследия нации. Примером для будущих поколений является нравственный путь такой личности, как Хатимолла Жангирович, - сказал Олжас Сейтимов.



По словам спикера, в осеннем турне примет участие ученик Хатимоллы Бердыгалиева, кавалер ордена «Құрмет», певец Кайрат Какимов.



На брифинге присутствовал и сам Хатимолла Бердигалиев, который поведал свою биографию.



Он известен своими деловыми способностями, выдающимся искусством, неоднократно становился лауреатом всесоюзных, республиканских, международных конкурсов, выступая в России, Монголии, Киргизии, Узбекистане.



В его репертуаре более трёхсот казахских народных песен, произведения Бухар жырау, Базара, Кашагана, песни народных композиторов Мухита Мералиулы, Гарифоллы Курмангалиева. В Золотом фонде Казахского радио хранятся свыше 80 песен Х. Бердигалиева, написанные в «Продюсерском центре страны».



- Уважаемые мангистаусцы! Ждём всех на нашем завтрашнем концерте. Уверен, что на вечере прозвучат народные песни, которые поднимут настроение зрителям, - сказал Хатимолла Бердигалиев.



Далее турне продолжится в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.