«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Сентября
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.39 KZT
  • €1 = 457.43 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 0

В Актау пройдёт республиканское творческое турне «Шырқал ән, төгіл дауыс»

В Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева 29 сентября в рамках 70-летия Хатимоллы Бердигалиева состоится республиканский творческий тур «Шырқал ән, төгіл дауыс». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель отдела информации Западно-Казахстанской областной филармонии им.Гарифоллы Курмангалиева Олжас Сейтимов.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, турне пройдёт в 10 областях республики. Мероприятие, начатое в мае, достигло и города Актау.

- Цель турне - одна из важнейших задач перед государством: приобщение духовного пространства к национальному воспитанию, формирование патриотической идейности и почитание собственного искусства через популяризацию имен талантливых певцов казахской степи, развитие песенного наследия нации. Примером для будущих поколений является нравственный путь такой личности, как Хатимолла Жангирович, - сказал Олжас Сейтимов.

По словам спикера, в осеннем турне примет участие ученик Хатимоллы Бердыгалиева, кавалер ордена «Құрмет», певец Кайрат Какимов.

На брифинге присутствовал и сам Хатимолла Бердигалиев, который поведал свою биографию.

Он известен своими деловыми способностями, выдающимся искусством, неоднократно становился лауреатом всесоюзных, республиканских, международных конкурсов, выступая в России, Монголии, Киргизии, Узбекистане.

В его репертуаре более трёхсот казахских народных песен, произведения Бухар жырау, Базара, Кашагана, песни народных композиторов Мухита Мералиулы, Гарифоллы Курмангалиева. В Золотом фонде Казахского радио хранятся свыше 80 песен Х. Бердигалиева, написанные в «Продюсерском центре страны».

- Уважаемые мангистаусцы! Ждём всех на нашем завтрашнем концерте. Уверен, что на вечере прозвучат народные песни, которые поднимут настроение зрителям, - сказал Хатимолла Бердигалиев.

Далее турне продолжится в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика