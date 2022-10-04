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Опубликовано: Вчера, 20:22

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Жанаозенские спортсмены вернулись с победой на международном турнире

В Астане с 30 сентября по 2 октября проводился международный турнир по боксу. Юные спортсмены из Жанаозена вернулись с победой, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото ЦОК Мангистауской области
Турнир Qarabatyr Воxing Championship проходил среди юниоров и младших подростков. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из разных уголков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России. Турнир приурочен к Году детей, объявленного в нашей стране главой государства.

Жанаозенские спортсмены вернулись с победой на международном турнире

Фото ЦОК МО


По итогам соревнований из 105 команд Мангистауская область заняла І место. Победители были награждены кубками, чемпионскими поясами и дипломами.

Жанаозенские спортсмены вернулись с победой на международном турнире

Фото ЦОК МО


- Из детско-юношеской спортивной школы № 2 Жанаозена на соревнования выехали 15 воспитанников. Пять спортсменов заняли I место, 10 - III место, все вернулись с призами. Мы постоянно тренируемся, поскольку в любой момент нужно быть готовыми выступить на соревнованиях. Наша цель - готовить спортсменов, которые будут представлять Казахстан на таких международных соревнованиях. Для этого лучше заниматься спортом с самого раннего возраста. В основном, в боксе можно участвовать с 7-8 лет, потому что в боксе нужна не только сила, но и тренировка мысли. Любому ребёнку, интересующемуся боксом, необходимы усердие и воля, - сказал тренер чемпионов Аскер Кайырлиев.


Жанаозенские спортсмены вернулись с победой на международном турнире

Фото ЦОК МО

Спортсменов, занявших призовые места, встретили и поздравили заместитель акима города Жанабай Аймагамбетов и руководитель городского отдела спорта Кания Торткулова, руководитель ДЮСШ № 2 Берик Ахметов, родители спортсменов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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