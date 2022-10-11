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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:33

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В Мангистау обсудили вопросы профилактики правонарушений в сфере образования

10 октября с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялось расширенное совещание по предупреждению нарушений в деятельности организаций образования, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
В совещании приняли участие руководитель департамента Агентства по делам государственной службы РК по Мангистауской области, руководитель управления превенции департамента Агентства по борьбе с коррупцией РК по Мангистауской области, представители прокуратуры Мангистауской области, управления санитарно-эпидемиологического надзора, управления государственного аудита и финансового контроля Мангистауской областной ревизионной комиссии, руководители организаций образования и педагогические работники.

В Мангистау обсудили вопросы профилактики правонарушений в сфере образования


На совещании глава региона сообщил, что с каждым годом увеличивается поддержка, оказываемая государством учителям, и подчеркнул важность их роли в воспитании подрастающего поколения.

- Хотя каждый человек выбирает свою профессию, стать врачом и учителем – удел особенных людей. Но сегодня выявляются факты, что некоторые из преподавателей работали по поддельным дипломам. Какие знания они дадут, если свои первые шаги на этом поприще начинают с обмана? Мы все несём ответственность за будущие поколения. Учитель – это человек, который подаёт пример, куда бы он не пошёл. Скандалы в сфере образования бросают тень на это святое понятие. Учитель воспитывает не человека, а общество. Давайте направим нашу энергию на формирование характера и совместную работу. Сегодня созданы все условия для мотивации учителей. Лишь недавно закон о статусе учителей, который был принят по непосредственной инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, полностью охватил вопрос ежегодного повышения заработной платы и определения статуса учителя. Государство создаёт необходимые условия для учителей. В Мангистауской области на образование было выделено 54 процента бюджета этого года. Основная цель сегодняшнего совещания – не допустить нарушений законодательства в организациях образования и провести осмысленную работу по их предупреждению, так как сфера образования является одной из важнейших сфер в жизни человека. В этом направлении призываю всех вас честно исполнять свои обязанности, - сказал аким области.

В Мангистау обсудили вопросы профилактики правонарушений в сфере образования


Принявший участие в совещании руководитель департамента Агентства по делам государственной службы РК по Мангистауской области, председатель совета по этике Токтамыс Жумагулов выступил с докладом на тему «Проблемы государственной службы», проинформировав о результатах проверки в сфере нарушения закона и поступивших жалоб, проведённой департаментом в этом году.

В Мангистау обсудили вопросы профилактики правонарушений в сфере образования


Также он подчеркнул важность оказания госуслуг в электронном формате и дал оценку работе уголков самообслуживания в образовательных организациях. Кроме того, он подробно остановился на вопросах процесса искоренения бюрократии из госаппарата в сфере образования.

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.



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