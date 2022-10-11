В Актау состоялась встреча с сотрудниками АО «КазАзот» по обсуждению Послания Президента

Фото Центра общественных коммуникаций

В ходе мероприятия исполнительный секретарь Актауского городского филиала, депутат Актауского городского маслихата Анар Шамшадинова, председатель Общественного совета по противодействию коррупции при Актауском городском филиале партии "AMANAT" Н. Сейдалыева, детутат Актауского городского маслихата Е. Сыражанов, член Общественного совета по социальным вопросам С. Карипов встретились с сотрудниками «Казазота" и обсудили Послание Президента.



В ходе встречи А. Шамшадинова кратко осветила важность Послания, его приоритетные направления, а также озвучила конкретные формулировки, связанные с Посланием. Она также отметила, что в документ подразумевает реформы, много хороших изменений, направленных на развитие страны.



Она подчеркнула важность вклада каждого человека в социально-экономическое развитие страны и призвала работать сообща в рамках Послания.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.