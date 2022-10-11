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Опубликовано: Сегодня, 19:16

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В Актау состоялась встреча с сотрудниками АО «КазАзот» по обсуждению Послания Президента

В АО «КазАзот» Актау состоялось обсуждение Послания Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Встреча проведена по итогам внеочередного XXIV съезда партии и Форума народной коалиции члены партии «AMANAT», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
В ходе мероприятия исполнительный секретарь Актауского городского филиала, депутат Актауского городского маслихата Анар Шамшадинова, председатель Общественного совета по противодействию коррупции при Актауском городском филиале партии "AMANAT" Н. Сейдалыева, детутат Актауского городского маслихата Е. Сыражанов, член Общественного совета по социальным вопросам С. Карипов встретились с сотрудниками «Казазота" и обсудили Послание Президента.

В ходе встречи А. Шамшадинова кратко осветила важность Послания, его приоритетные направления, а также озвучила конкретные формулировки, связанные с Посланием. Она также отметила, что в документ подразумевает реформы, много хороших изменений, направленных на развитие страны.

Она подчеркнула важность вклада каждого человека в социально-экономическое развитие страны и призвала работать сообща в рамках Послания.



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