День духовного согласия отметили в Актау

Маулид – это мероприятие, которое мусульмане проводят для выражения радости по поводу рождения Посланника Аллаhа – Мухаммада, пояснил имам.По случаю Маулида в мечети читались проповеди, праздник включил в себя декламацию проповеди Корана, восхваляющих Мухаммада, была также организована трапеза.- Ислам – миролюбивая религия. Как сказано в Коране, «уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему»! А наш поэт и просветитель Ибрай Алтынсарин писал, что если для народа главное богатство – здоровье, главные богатства для души – знания и искусство. Человек не должен уходить с духовного пути, и в этом ему помощник – Коран, который всегда призывает к чтению, то есть к знаниям, а знания – это ключ к успеху, - отметил Ануар Елжанов.Он рассказал, что в честь праздника Курбан айт 3731 семье и 5 учреждениям было роздано жертвенное мясо, четыре тысячи детей получили коробки со сладостями.[center]По словам главного имама, в настоящее время каждая мечеть области распространяет листовки об опасности запрещенных в нашей стране религиозных течений. Для тех, подчеркивает имам, кто желает получить духовную пищу, существуют специальные сайты с разрешенной законом информацией на религиозные темы. Там можно задавать вопросы.День духовного согласия отмечается ежегодно 18 октября. Эта дата в казахстанском календаре появилась после первого Всемирного конгресса духовного согласия в 1992 году в Алматы. С тех пор праздник считается Днём примирения, милосердия и помощи ближнему, а также моратория на конфликты и столкновения.Об этом на брифинге напомнил глава православной церкви Александр Пушин.- Накануне Дня духовного согласия мы организовали праздник для взрослых и детей, устроили для них концерт, приготовили плов, спели песни. Детишек, кроме того, покатали на пони. Получился добрый праздник, который объединил людей разной веры, укрепил единство между людьми. Они общались с близкими и с Богом, - рассказал Александр Пушин.Он добавил, что в честь праздника представители религиозных конфессий посадили деревья в парке Акбота.- У человека с богатым внутренним миром должна быть душа, которая ни руками, ни языком не причиняет вреда обществу, а приносит пользу окружающей среде, - заключил Александр Пушин.